В Ростове возбудили дело о халатности из-за расселения аварийного дома

Posted 27 сентября, 08:07
Published 27 сентября, 08:07
Modified 27 сентября, 08:09
Updated 27 сентября, 08:09
Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание раньше входило в список ОКН, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным. Изначально расселить дом обещали не раньше 2030 года.
Но этим летом на Станиславского, 103 нагрянули специалисты, которые установили, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация Кировского района Ростова провела встречу с жильцами. На ней присутствовали также представители прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственники сообщили, что их попросили в течение месяца освободить дом и съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры им пообещали не раньше 2025 года, потому что в текущем году средств на это не предусмотрено.
Жильцов такой вариант не устроил. Они отказались съезжать до получения обещанных выплат. Власти района подали на них в суд, а сами собственники обратились в прокуратуру и Следственный комитет, а также записали видеообращение к Владимиру Путину.
В конце сентября Следственный комитет уведомил жителей о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Собственников пригласили в следственный отдел как потерпевших по делу. Некоторые из жильцов уже успели побывать у следователей и дать показания.
«Без выплат денежных выселить людей в маневренный фонд, пообещав в каком-то далёком будущем расчёт, чтобы потом после прошествии трёх лет развести руками и сказать, что срок исковой давности прошёл. А люди до конца своих дней так и остались бы в этих коммуналках, как это ещё можно назвать?» — комментирует возбуждение уголовного дела жительница дома Татьяна.
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