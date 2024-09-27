В Ростове запустят автобус между ЖК «Западная резиденция» и школой №72

Posted 27 сентября, 07:11
Published 27 сентября, 07:11
Modified 27 сентября, 07:13
Updated 27 сентября, 07:13
Одно из обращений было связано с неудовлетворительным состоянием двухэтажного здания спортивной школы №4, где занимаются почти 300 шахматистов в возрасте от 6 до 18 лет. Этот объект культурного наследия регионального значения расположен по проспекту Чехова, 33 и здание нуждается в капитальном ремонте.
Алексей Логвиненко пояснил, что проектно-сметная документация на проведение работ по спортшколе уже прошла госэкспертизу. В августе этого года из городского бюджета выделено 60 млн руб, которые и будут направлены на реализацию проекта.
— Капитально отремонтировать спортшколу планируется к концу следующего года. На период работ дети будут заниматься шахматами в других образовательных учреждениях. Рассчитываю, что после сдачи объекта город получит не просто обновленное здание спортшколы, а полноценный Дом шахмат, где мы сможем проводить соревнования более высокого уровня, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Другое обращение к градоначальнику было связано с жилым домом. Жители девятиэтажки, расположенной по проспекту Стачки, 205 пожаловались на разрушающийся фундамент. Здание уже имеет крен, а в 2022 году специализированная организация сделала заключение и признала его ограниченно-работоспособным. Тем не менее, для дальнейшей эксплуатации жилого дома, необходимо выполнить работы по усилению грунта, основанию фундамента и несущих конструкций.По словам Алексея Логвиненко, решением этой задачи займется НКО «Фонд капитального ремонта».
— Работы по устранению крена и укреплению здания обойдутся в 163,5 млн руб. Где 108,6 млн руб. составят средства областного бюджета, а 54,9 млн руб. выделит бюджет города. Работы начнутся в ноябре и должны завершиться в декабре 2026 года, — ответил жильцам девятиэтажки глава администрации города.
С просьбой благоустроить контейнерную площадку к Алексею Логвиненко обратились жители дома №28 по улице Литвинова. Глава администрации Ростова-на-Дону пообещал, что место сбора коммунальных отходов приведут в порядок до конца октября текущего года. Родители школьников, проживающих в ЖК «Западная резиденция» и СНТ «Изумруд» обратились к главе администрации города с просьбой рассмотреть запуск прямого автобуса, который бы связал в один маршрут ЖК, СНТ и школу № 72. По словам родителей, дети вынуждены добираться к месту учебы с пересадкой, что не особо устраивает как самих учеников, так и их родителей.
Алексей Логвиненко сообщил, что для организации подвоза детей к образовательному учреждению город пойдет навстречу родителям и изменит схему движения автобуса № 16а. Автобус направят по улице Жданова и улице Ткачева, а курсировать по новому маршруту транспорт начнет уже с этой субботы, то есть с 28 сентября.
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