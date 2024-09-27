В Ростове запустят автобус между ЖК «Западная резиденция» и школой №72

С просьбой благоустроить контейнерную площадку к Алексею Логвиненко обратились жители дома №28 по улице Литвинова. Глава администрации Ростова-на-Дону пообещал, что место сбора коммунальных отходов приведут в порядок до конца октября текущего года. Родители школьников, проживающих в ЖК «Западная резиденция» и СНТ «Изумруд» обратились к главе администрации города с просьбой рассмотреть запуск прямого автобуса, который бы связал в один маршрут ЖК, СНТ и школу № 72. По словам родителей, дети вынуждены добираться к месту учебы с пересадкой, что не особо устраивает как самих учеников, так и их родителей.