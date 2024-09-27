В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей

Posted 27 сентября, 13:28
Published 27 сентября, 13:28
Modified 27 сентября, 13:30
Updated 27 сентября, 13:30
С 1 октября 2024 года в Ростовской области начинается сезон охоты на ряд диких животных. Так, будет разрешен отстрел бобров и выдр. За день можно поймать не больше одной особи, а за весь сезон — не более трех. Период охоты завершится 28 февраля 2025 года.
Также охотники смогут отправиться на отлов половозрелых пятнистых оленей, ланей, косуль и благородных оленей. Сезон охоты на копытных продлится вплоть до 10 января 2025 года.
Добавим, что дончанам необходимо соблюдать базовые правила безопасности и не нарушать принципов охоты.
Ранее опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области осенью.
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