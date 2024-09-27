rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 13:28

Published 27 сентября, 13:28

Modified 27 сентября, 13:30

Updated 27 сентября, 13:30

В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей

В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей

27 сентября 2024, 13:28
Фото: Unsplash
В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей
На следующей неделе на территории Ростовской области начнется период охоты на выдр, ланей, бобров, косуль и оленей, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

С 1 октября 2024 года в Ростовской области начинается сезон охоты на ряд диких животных. Так, будет разрешен отстрел бобров и выдр. За день можно поймать не больше одной особи, а за весь сезон — не более трех. Период охоты завершится 28 февраля 2025 года.

Также охотники смогут отправиться на отлов половозрелых пятнистых оленей, ланей, косуль и благородных оленей. Сезон охоты на копытных продлится вплоть до 10 января 2025 года.

Редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска
Узнать подробнее

Добавим, что дончанам необходимо соблюдать базовые правила безопасности и не нарушать принципов охоты.

Ранее опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области осенью.

Читайте также:
В Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропатокВ Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых вороновВ Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Лес#Оружие#Охота#Дикие животные#Правила безопасности#Охранник#Отлов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика