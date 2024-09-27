В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей

С 1 октября 2024 года в Ростовской области начинается сезон охоты на ряд диких животных. Так, будет разрешен отстрел бобров и выдр. За день можно поймать не больше одной особи, а за весь сезон — не более трех. Период охоты завершится 28 февраля 2025 года.