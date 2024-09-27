В ТПП РФ обсудили экономический потенциал Рязанской области

Posted 27 сентября, 16:45
Published 27 сентября, 16:45
Modified 27 сентября, 16:47
Updated 27 сентября, 16:47
У Рязанской области имеется целый ряд преимуществ с точки зрения инвестиционной привлекательности, отметили участники мероприятия. Это развитая транспортная сеть с тремя автомагистралями и двумя железными дорогами, а также судоходная река Ока. Благодаря близости к столице в доступе готовый рынок сбыта в Московской агломерации. Особого внимания заслуживает потенциал энергетических мощностей.
По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, экономика Рязанской области — очень диверсифицированная, регион демонстрирует активное развитие по всем направлениям. Растут промышленное производство, сельское хозяйство и, соответственно, инвестиции в экономику.
«С точки зрения системы ТПП в России Рязанская ТПП — одна из самых динамичных. Я думаю, что она сегодня — самая быстрорастущая палата в стране, с точки зрения членской базы, с точки зрения оказываемых услуг. Работа и с командой губернатора, и с командой законодателей», — подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он напомнил, что палата ведет целый ряд проектов, включая «Заботу» — проект, который работает уже несколько лет. В него вовлечены десятки тысяч участников — многодетные семьи, люди преклонного возраста. Предприниматели обеспечивают им возможность покупать продукты и другие товары по сниженным ценам.
На презентации речь зашла и о внедрении регионального инвестиционного стандарта, который позволяет создать благоприятную среду для привлечения финансирования в область. Сегодня сроки реализации основных этапов инвестиционных проектов сократились на 20–30%, за пять рабочих дней можно получить технические условия на подключение к электросетям в индустриальных парках, за 30 рабочих дней предоставляют участки в аренду без торгов. Результаты внедрения этих мер стали видны сразу.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инвестиции в экономику региона росли и в прошлом году. В этом году их рост кажется более динамичным: растут промышленное производство, сельское хозяйство, все показатели превосходят средние по стране.
Особое место в дискуссии отвели кадровому потенциалу региона. В регионе 13 высших учебных заведений, 29 заведений среднего специального образования. Ежегодно в области выдают дипломы 12 тысячам студентов.
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