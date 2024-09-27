В ТПП РФ обсудили экономический потенциал Рязанской области

«С точки зрения системы ТПП в России Рязанская ТПП — одна из самых динамичных. Я думаю, что она сегодня — самая быстрорастущая палата в стране, с точки зрения членской базы, с точки зрения оказываемых услуг. Работа и с командой губернатора, и с командой законодателей», — подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он напомнил, что палата ведет целый ряд проектов, включая «Заботу» — проект, который работает уже несколько лет. В него вовлечены десятки тысяч участников — многодетные семьи, люди преклонного возраста. Предприниматели обеспечивают им возможность покупать продукты и другие товары по сниженным ценам.