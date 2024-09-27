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Posted 27 сентября, 20:35

Published 27 сентября, 20:35

Modified 27 сентября, 20:40

Updated 27 сентября, 20:40

Высота третьей очереди «Мегамага» в Ростове составит 19 этажей

Высота третьей очереди «Мегамага» в Ростове составит 19 этажей

27 сентября 2024, 20:35
Фото: rostovgazeta.ru
Высота третьей очереди «Мегамага» в Ростове составит 19 этажей

На левом берегу Ростова построят 19-этажный бизнес-центр

Огромный бизнес-центр появится на левом берегу Ростова, сообщает глава городской администрации в своем telegram-канале.

Речь идет о третьей очереди ТРК «Мегамаг», который находится западнее стадиона «Ростов Арена», рядом с Ворошиловским мостом. В проект инвестируют порядка 1,6 миллиарда рублей. Инициатором выступает компания «Инвестгрупп».

По словам главы администрации донской столицы, разрешение на строительство находится в стадии оформления.

В планах площадь здания на улице Пойменной должна быть более 21 тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году.

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Представитель инвестора считает, что данный объект на левом берегу Дона позволит уменьшить транспортную нагрузку на центр Ростова.

Ранее стало известно о том, что проект многоуровневой парковки в Левенцовке прошел экспертизу. Информация об этом появилась 27 сентября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Строительство#Инвестиции#Дон#Ростов#Городская администрация#Бизнес-центр#Эксплуатация#Мегамаг
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