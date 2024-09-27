Высота третьей очереди «Мегамага» в Ростове составит 19 этажей

Posted 27 сентября, 20:35
Published 27 сентября, 20:35
Modified 27 сентября, 20:40
Updated 27 сентября, 20:40
Речь идет о третьей очереди ТРК «Мегамаг», который находится западнее стадиона «Ростов Арена», рядом с Ворошиловским мостом. В проект инвестируют порядка 1,6 миллиарда рублей. Инициатором выступает компания «Инвестгрупп».
По словам главы администрации донской столицы, разрешение на строительство находится в стадии оформления.
В планах площадь здания на улице Пойменной должна быть более 21 тысячи квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2028 году.
Представитель инвестора считает, что данный объект на левом берегу Дона позволит уменьшить транспортную нагрузку на центр Ростова.
Ранее стало известно о том, что проект многоуровневой парковки в Левенцовке прошел экспертизу. Информация об этом появилась 27 сентября.
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