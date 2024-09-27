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Posted 27 сентября, 08:02

Published 27 сентября, 08:02

Modified 27 сентября, 08:04

Updated 27 сентября, 08:04

Юрист Габович объяснил, для чего в ОСАГО ростовских автомобилистов появится QR-код

Юрист Габович объяснил, зачем нужен QR-код на полисе ОСАГО ростовских водителей

27 сентября 2024, 08:02
Фото: Mira Kirerva/Unsplash
Юрист Габович объяснил, для чего в ОСАГО ростовских автомобилистов появится QR-код
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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что с 1 октября 2024 года бланки ОСАГО будут выдавать ростовчанам со специальными QR-кодами.

Собеседник объясняет, что при наступлении страхового случая, перейдя по QR-коду на бланке ОСАГО, автомобилисты Ростова смогут без вызова сотрудников ГАИ оформить ДТП — по европротоколу.

«Я сам несколько раз попадал в подобные ситуации и понимаю, что наличие QR-кода на полисе ОСАГО будет очень удобно. Если повреждения автомобилей незначительные, нет пострадавших и ущерб небольшой, то можно будет легко и быстро оформить ДТП, не ожидая сотрудников ГАИ», — отмечает Антон Габович.
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Юрист подчеркивает, что подобное предусмотрено и сейчас. Но пока в бланках ОСАГО нет QR-кода — их форма изменится с 1 октября.

Ранее RostovGazeta сообщала, что автомобилисты Ростовской области могут заключать краткосрочные договоры ОСАГО.

Ростовские водители смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО со 2-го марта 2024
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