Юрист Габович объяснил, зачем нужен QR-код на полисе ОСАГО ростовских водителей

Posted 27 сентября, 08:02
Published 27 сентября, 08:02
Modified 27 сентября, 08:04
Updated 27 сентября, 08:04
Собеседник объясняет, что при наступлении страхового случая, перейдя по QR-коду на бланке ОСАГО, автомобилисты Ростова смогут без вызова сотрудников ГАИ оформить ДТП — по европротоколу.
«Я сам несколько раз попадал в подобные ситуации и понимаю, что наличие QR-кода на полисе ОСАГО будет очень удобно. Если повреждения автомобилей незначительные, нет пострадавших и ущерб небольшой, то можно будет легко и быстро оформить ДТП, не ожидая сотрудников ГАИ», — отмечает Антон Габович.
Юрист подчеркивает, что подобное предусмотрено и сейчас. Но пока в бланках ОСАГО нет QR-кода — их форма изменится с 1 октября.
Ранее RostovGazeta сообщала, что автомобилисты Ростовской области могут заключать краткосрочные договоры ОСАГО.
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