Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении утилизационного сбора на автомобили

Posted 27 сентября, 16:45
Published 27 сентября, 16:45
Modified 27 сентября, 16:45
Updated 27 сентября, 16:45
Собеседник объясняет, что утильсбор — это обязательный платеж для владельцев машин за утилизацию автомобиля после окончания срока эксплуатации. Оплачивается он всего один раз за одну машину при ее покупке.
«С первого октября начнется постепенная индексация утилизационного сбора. Продолжится она до 2030 года. Есть информация, что индексация будет на 70-85%», — отмечает Антон Габович.
Однако, по словам юриста, будут и исключения.
«Некоторые категории машин индексация не затронет. Все зависит от мощности двигателя, класса автомобиля и ряда других факторов», — комментирует эксперт.
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