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Posted 27 сентября, 16:45

Published 27 сентября, 16:45

Modified 27 сентября, 16:45

Updated 27 сентября, 16:45

Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении утилизационного сбора на автомобили

Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении утилизационного сбора на автомобили

27 сентября 2024, 16:45
Фото: Unsplash
Юрист Габович предупредил ростовчан о повышении утилизационного сбора на автомобили
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Эксклюзив
Индексация утилизационного сбора начнется в Ростовской области с 1 октября 2024 года и продлится до 2030 года, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник объясняет, что утильсбор — это обязательный платеж для владельцев машин за утилизацию автомобиля после окончания срока эксплуатации. Оплачивается он всего один раз за одну машину при ее покупке.

«С первого октября начнется постепенная индексация утилизационного сбора. Продолжится она до 2030 года. Есть информация, что индексация будет на 70-85%», — отмечает Антон Габович.
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Однако, по словам юриста, будут и исключения.

«Некоторые категории машин индексация не затронет. Все зависит от мощности двигателя, класса автомобиля и ряда других факторов», — комментирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие марки автомобилей уже поздно покупать в Ростовской области.

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