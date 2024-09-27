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Posted 27 сентября, 07:33

Published 27 сентября, 07:33

Modified 27 сентября, 07:35

Updated 27 сентября, 07:35

Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года

Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года

27 сентября 2024, 07:33
Фото: kremlin.ru
Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года
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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, что с 1 октября в Ростовской области начинается ежегодный осенний призыв в армию. В этот раз призывать будут по новым правилам.

Новые правила, по словам собеседника, затронут возраст призывников. Если раньше на военную службу призывали до 27 лет, то теперь — до 30 лет.

«При этом электронных повесток в Ростовской области ждать не следует. В этот призыв дончане получат повестки традиционным способом — на бумажном носителе», — отмечает Антон Габович.
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По словам собеседника, электронный реестр заработает не раньше 2025 года. Электронные повестки пока тестируют лишь в нескольких субъектах. Ростовская область в их число не вошла.

Ранее, со ссылкой на слова военкома, RostovGazeta выясняла, каковы перспективы увеличения верхней границы призывного возраста.

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