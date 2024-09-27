Юрист Габович рассказал, как в Ростовской области изменится осенний призыв 2024 года

Posted 27 сентября, 07:33
Published 27 сентября, 07:33
Modified 27 сентября, 07:35
Updated 27 сентября, 07:35
Новые правила, по словам собеседника, затронут возраст призывников. Если раньше на военную службу призывали до 27 лет, то теперь — до 30 лет.
«При этом электронных повесток в Ростовской области ждать не следует. В этот призыв дончане получат повестки традиционным способом — на бумажном носителе», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, электронный реестр заработает не раньше 2025 года. Электронные повестки пока тестируют лишь в нескольких субъектах. Ростовская область в их число не вошла.
Ранее, со ссылкой на слова военкома, RostovGazeta выясняла, каковы перспективы увеличения верхней границы призывного возраста.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]