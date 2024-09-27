Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат

Posted 27 сентября, 15:30
Published 27 сентября, 15:30
Modified 27 сентября, 15:30
Updated 27 сентября, 15:30
Житель Азовского района рассказывает, что проживает вдвоем с братом. По словам собеседника, его брат, Евгений Кривчук, уже не ходит и стал похож на скелет.
«Он болен, ему требуется лечение. Каждый день я вызываю ему скорую. Но они только один раз отвезли его в больницу и вернули обратно домой. Говорят, что им „не положено“ везти его на лечение в Ростов», — объясняет Александр.
Собеседник добавляет, что у брата — туберкулез и ВИЧ.
«Скорая делает ему укол спазмальгетика и уезжает. Ссылаются на то, что для госпитализации в больницу нужно разрешение. Но человек же нуждается в лечении», — говорит собеседник.
В ростовском «Областном клиническом центре фтизиопульмонологии» объяснили, что в Азове есть кабинет фтизиатра. Там поставят на учет и полностью обследуют. А дальше уже направят в профильную больницу по месту жительства — в Таганрог, в Батайск или в Ростов.
«Если человек не ходит, то нужно вызвать скорую помощь, чтобы его отвезли в диспансер. И там дадут направление на лечение по месту жительства. Никого не оставят без внимания», — сообщил врач «Областного клинического центра фтизиопульмонологии».
За разъяснениями корреспондент RostovGazeta обратился и в противотуберкулёзный диспансер Азова, где пообещали разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]