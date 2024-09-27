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Posted 27 сентября, 15:30

Published 27 сентября, 15:30

Modified 27 сентября, 15:30

Updated 27 сентября, 15:30

Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат

Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат

27 сентября 2024, 15:30
Фото: rostovgazeta.ru
Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратился житель Азовского района Александр. Он сообщил, что из-за отсутствия лечения у него умирает брат. Каждый день по вызову к больному человеку приезжает скорая, но госпитализировать его не хотят.

Житель Азовского района рассказывает, что проживает вдвоем с братом. По словам собеседника, его брат, Евгений Кривчук, уже не ходит и стал похож на скелет.

«Он болен, ему требуется лечение. Каждый день я вызываю ему скорую. Но они только один раз отвезли его в больницу и вернули обратно домой. Говорят, что им „не положено“ везти его на лечение в Ростов», — объясняет Александр.

Собеседник добавляет, что у брата — туберкулез и ВИЧ.

«Скорая делает ему укол спазмальгетика и уезжает. Ссылаются на то, что для госпитализации в больницу нужно разрешение. Но человек же нуждается в лечении», — говорит собеседник.
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В ростовском «Областном клиническом центре фтизиопульмонологии» объяснили, что в Азове есть кабинет фтизиатра. Там поставят на учет и полностью обследуют. А дальше уже направят в профильную больницу по месту жительства — в Таганрог, в Батайск или в Ростов.

«Если человек не ходит, то нужно вызвать скорую помощь, чтобы его отвезли в диспансер. И там дадут направление на лечение по месту жительства. Никого не оставят без внимания», — сообщил врач «Областного клинического центра фтизиопульмонологии».

За разъяснениями корреспондент RostovGazeta обратился и в противотуберкулёзный диспансер Азова, где пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

корреспондент RostovGazeta обратился и в Противотуберкулёзный диспансер Азовакорреспондент RostovGazeta обратился и в Противотуберкулёзный диспансер Азова
корреспондент RostovGazeta обратился и в Противотуберкулёзный диспансер Азова. Фото: Яндекс. Карты

Ранее RostovGazeta сообщала, что инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска.

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