Житель Азовского района рассказал, как от отсутствия лечения умирает его брат

В ростовском «Областном клиническом центре фтизиопульмонологии» объяснили, что в Азове есть кабинет фтизиатра. Там поставят на учет и полностью обследуют. А дальше уже направят в профильную больницу по месту жительства — в Таганрог, в Батайск или в Ростов.