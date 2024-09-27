Жители Ростова сообщили о звуках выстрелов в центре города

Posted 27 сентября, 09:31
Published 27 сентября, 09:31
Modified 27 сентября, 09:37
Updated 27 сентября, 09:37
Видео, на котором слышно стрельбу, появились в telegram-канале «Это Ростов новости» 27 сентября. По словам горожан, выстрелы были очень громкими.
— Похоже на автоматную очередь, — предположили подписчики.
Откуда раздавался звук выстрелов, пока неизвестно. Его слышали на улицах Погодина, Ларина, Ленина, Герасименко, проспекте Михаила Нагибина и в районе площади Гагарина.
Не исключено, что стрельба доносится с полигона, на котором могут проводить учения.
— Похоже на учения, но все равно страшно, — признались ростовчане.
Меньше суток назад над Ростовской областью отразили атаку беспилотников. Около полуночи 27 сентября жители Новошахтинска проснулись от звуков взрыва.
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