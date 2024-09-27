rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:31

Published 27 сентября, 09:31

Modified 27 сентября, 09:37

Updated 27 сентября, 09:37

Жители Ростова сообщают о звуках выстрелов в центре города

Жители Ростова сообщили о звуках выстрелов в центре города

27 сентября 2024, 09:31
Фото: Unsplash. видео ТГ канал Это Ростов
Жители Ростова сообщают о звуках выстрелов в центре города
В Ростове местных жителей перепугали звуки стрельбы в центре города и в районе площади Ленина.

Видео, на котором слышно стрельбу, появились в telegram-канале «Это Ростов новости» 27 сентября. По словам горожан, выстрелы были очень громкими.

— Похоже на автоматную очередь, — предположили подписчики.

Откуда раздавался звук выстрелов, пока неизвестно. Его слышали на улицах Погодина, Ларина, Ленина, Герасименко, проспекте Михаила Нагибина и в районе площади Гагарина.

Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове
Узнать подробнее
Видео: Unsplash. видео ТГ канал Это Ростов. Жители Ростова сообщают о звуках выстрелов в центре города

Не исключено, что стрельба доносится с полигона, на котором могут проводить учения.

— Похоже на учения, но все равно страшно, — признались ростовчане.

Меньше суток назад над Ростовской областью отразили атаку беспилотников. Около полуночи 27 сентября жители Новошахтинска проснулись от звуков взрыва.

Читайте также:
Расстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срокЛолита призвала фанатов судиться за компенсации после отмены концерта в РостовеГрохот от сбитого беспилотника над Каменском было слышно в Ростове
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Взрыв#Telegram#Беспилотники#Учения#Полигон#Стрельба#Ростов#Слухи#Автомат#Площадь Ленина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика