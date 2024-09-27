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Posted 27 сентября, 17:13

Published 27 сентября, 17:13

Modified 27 сентября, 17:13

Updated 27 сентября, 17:13

Жители Ростова стали реже покупать одежду и обувь из-за высоких цен

Жители Ростова стали реже покупать одежду и обувь из-за высоких цен

27 сентября 2024, 17:13
Фото: Unsplash
Жители Ростова стали реже покупать одежду и обувь из-за высоких цен
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Эксклюзив
Средний чек на покупку одежды и обуви в Ростовской области составляет 3 512 рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Чек Индекс».

Одежда и обувь в регионе в среднем подорожали на 13% за год. Средние траты ростовчан на гардероб выросли до 3 512 рублей. Из-за высоких цен люди стали чаще отказываться от обновок. Спрос на одежду и обувь в Ростове упал на 3% за год.

Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
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В среднем по России чек в магазинах одежды и обуви составляет 3 607 рублей — на 11% выше, чем годом ранее. Падение спроса в этом сегменте составило 7%.

Аналитики отмечают, что больше всего страдают от оттока покупателей офлайн-магазины. Онлайн-сегмент привлекает людей инструментами доставки и большим ассортиментом.

Ранее барбер предупредил о взрывном росте цен в парикмахерских Ростова.

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