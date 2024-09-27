Жители Ростова стали реже покупать одежду и обувь из-за высоких цен

Одежда и обувь в регионе в среднем подорожали на 13% за год. Средние траты ростовчан на гардероб выросли до 3 512 рублей. Из-за высоких цен люди стали чаще отказываться от обновок. Спрос на одежду и обувь в Ростове упал на 3% за год.