Жителя Ростовской области осудят за избиение 17-летнего подростка

Известно, что молодой человек шел по улице Тюленина в Морозовске, когда к нему подошел недоброжелательный мужчина. Он начал провоцировать конфликт по малозначительной причине, после чего злоумышленник начал избивать 17-летнего парня. Сначала он бил только руками и ногами, а затем взял палку и стал наносить удары по голове и туловищу. Несовершеннолетнего экстренно забрали в больницу.