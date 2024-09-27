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Posted 27 сентября, 13:12

Published 27 сентября, 13:12

Modified 27 сентября, 13:14

Updated 27 сентября, 13:14

Жителя Ростовской области осудят за жестокое нападение на несовершеннолетнего

Жителя Ростовской области осудят за избиение 17-летнего подростка

27 сентября 2024, 13:12
Фото: Unsplash
Жителя Ростовской области осудят за жестокое нападение на несовершеннолетнего
В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, который умышленно избил 17-летнего парня, сообщает региональный Следком.

Известно, что молодой человек шел по улице Тюленина в Морозовске, когда к нему подошел недоброжелательный мужчина. Он начал провоцировать конфликт по малозначительной причине, после чего злоумышленник начал избивать 17-летнего парня. Сначала он бил только руками и ногами, а затем взял палку и стал наносить удары по голове и туловищу. Несовершеннолетнего экстренно забрали в больницу.

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В ходе следствия мужчина находился под стражей. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. Теперь суд приговорил его к одному году и двум месяцам исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах.

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