Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод

Posted 27 сентября, 08:03
Published 27 сентября, 08:03
Modified 27 сентября, 08:05
Updated 27 сентября, 08:05
Один из самых громких разводов — патриотичного певца SHAMANa (Ярослава Дронова) с Еленой Мартыновой. Артист уже подтвердил информацию об этом. По его словам, расставание связано с плотным графиком работы и занятостью их обоих. После решения о разводе пара планирует оставаться в добрых отношениях, без конфликтов.
Елена Мартынова — вице-президент «Мегафона», PR-специалист и топ-менеджер холдинга USM миллиардера Алишера Усманова. Замужем за 32-летним певцом 46-летняя женщина была с 2017-го.
Примерно в это же время стало известно о распаде семьи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дочерью уральского бизнесмена Ольги Абрамовой. Как сообщают «Новые известия», супруга подала судебный иск в Москве. Брак музыканта продержался шесть лет. За это время у пары появились двое детей.
Под угрозой распада оказался и брак продюсера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, известной по главной роли в сериале «Метод». По информации telegram-канала «Антиглянец», у пары появились проблемы. Слухи об их разводе ходят уже не первый месяц. Второй брак Бондарчука длился около пяти лет.
Распалась и пара Никиты Преснякова с Аленой Красновой. По информации СМИ, проблемы у них начались, пока они жили в США. Якобы Краснова вернулась в Россию, а внук Аллы Пугачевой остался в США. Сам Пресянков при этом отрицает развод и утверждает, что у них все прекрасно с супругой.
Кроме того, в 2024 году развелись еще семь известных пар. Это певица Анна Седокова с баскетболистом Янисом Тимма, блогеры Валерия и Артем Чекалины, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, Нюша и бизнесмен Игорь Сивов. Также официально расторгли брак бизнесвумен и светская львица Полина Киценко и бывший глава компании Podium Эдуард Киценко, телеведущий Тимур Соловьев и Анна Башмет, а также основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) и Владислав Бакальчук.
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