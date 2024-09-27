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Posted 27 сентября, 08:03

Published 27 сентября, 08:03

Modified 27 сентября, 08:05

Updated 27 сентября, 08:05

Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод

Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод

27 сентября 2024, 08:03
Фото: Юрий Ядров/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод
Осень 2024 года стала богата на расставания среди звездных пар российского шоу-бизнеса. В сентябре на развод подали четыре семьи селебрити, сообщают «Новые известия».

Один из самых громких разводов — патриотичного певца SHAMANa (Ярослава Дронова) с Еленой Мартыновой. Артист уже подтвердил информацию об этом. По его словам, расставание связано с плотным графиком работы и занятостью их обоих. После решения о разводе пара планирует оставаться в добрых отношениях, без конфликтов.

Елена Мартынова — вице-президент «Мегафона», PR-специалист и топ-менеджер холдинга USM миллиардера Алишера Усманова. Замужем за 32-летним певцом 46-летняя женщина была с 2017-го.

Примерно в это же время стало известно о распаде семьи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дочерью уральского бизнесмена Ольги Абрамовой. Как сообщают «Новые известия», супруга подала судебный иск в Москве. Брак музыканта продержался шесть лет. За это время у пары появились двое детей.

стало известно о распаде семьи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дочерью уральского бизнесмена Ольги Абрамовойстало известно о распаде семьи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дочерью уральского бизнесмена Ольги Абрамовой
стало известно о распаде семьи лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дочерью уральского бизнесмена Ольги Абрамовой. Фото: Elekes Andor/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Под угрозой распада оказался и брак продюсера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, известной по главной роли в сериале «Метод». По информации telegram-канала «Антиглянец», у пары появились проблемы. Слухи об их разводе ходят уже не первый месяц. Второй брак Бондарчука длился около пяти лет.

Распалась и пара Никиты Преснякова с Аленой Красновой. По информации СМИ, проблемы у них начались, пока они жили в США. Якобы Краснова вернулась в Россию, а внук Аллы Пугачевой остался в США. Сам Пресянков при этом отрицает развод и утверждает, что у них все прекрасно с супругой.

Кроме того, в 2024 году развелись еще семь известных пар. Это певица Анна Седокова с баскетболистом Янисом Тимма, блогеры Валерия и Артем Чекалины, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, Нюша и бизнесмен Игорь Сивов. Также официально расторгли брак бизнесвумен и светская львица Полина Киценко и бывший глава компании Podium Эдуард Киценко, телеведущий Тимур Соловьев и Анна Башмет, а также основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) и Владислав Бакальчук.

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#Евгения Волкова#Общество#Развод#Шоу-бизнес#СМИ#Ленинград
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