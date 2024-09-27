Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод

Распалась и пара Никиты Преснякова с Аленой Красновой. По информации СМИ, проблемы у них начались, пока они жили в США. Якобы Краснова вернулась в Россию, а внук Аллы Пугачевой остался в США. Сам Пресянков при этом отрицает развод и утверждает, что у них все прекрасно с супругой.