Экс-глава отдела СК по Таганрогу обжаловал свой арест из-за взятки в 2 млн руб

Posted 28 сентября, 17:19
Published 28 сентября, 17:19
Modified 29 сентября, 18:33
Updated 29 сентября, 18:33
Накануне столичный суд арестовал Руслана Багмута на два месяца по делу о мошенничестве и пособничестве во взятке.
Следствие полагает, что экс-глава следственного отдела Таганрога собирался передать два миллиона рублей от предпринимателя Бориса Ляпусова некому сотруднику МВД Ростовской области. За эти деньги полицейский обещал бизнесмену покровительство.
Багмут решил оспорить свой арест и подал апелляцию. Результата по ней ещё нет.
Ряд СМИ сообщили об увольнении Руслана Багмута, однако на сайте СУ СКР по Ростовской области он все еще указан как руководитель отдела по Таганрогу.
Экс-главе следственного отдела может грозить до 12 лет лишения свободы.
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