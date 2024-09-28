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Posted 28 сентября, 10:49

Published 28 сентября, 10:49

Modified 28 сентября, 14:02

Updated 28 сентября, 14:02

На Черешневой улице в Ростове вспыхнул крупный пожар

Есть угроза распространения: пожар охватил в Ростове автомойку и частный дом

28 сентября 2024, 10:49
Фото: t.me/logvinenko_rnd
На Черешневой улице в Ростове вспыхнул крупный пожар

В Ростове-на-Дону мощный пожар уничтожает автомойку и жилой дом

На Черешневой улице в Ростове-На-ДонуУ вспыхнул крупный пожар, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале

Пожар распространился на здание автомойки, частный дом и хозпостройку на улице Черешневой. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. Угроза распространения огня сохраняется.

Для тушения огня перекрыто движение транспорта в районе дома №36 на улице Черешневой в Первомайском районе.

Градоначальник Алексей Логвиненко уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Информация о пожаре будет уточняться.

Ликвидация пожара на Черешневой улице в РостовеЛиквидация пожара на Черешневой улице в Ростове
Ликвидация пожара на Черешневой улице в Ростове. Фото: t.me/logvinenko_rnd

Ранее в доме в Ростовской области произошёл пожар из-за ремонта кровли.

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