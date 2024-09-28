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Posted 28 сентября, 10:47

Published 28 сентября, 10:47

Modified 28 сентября, 18:24

Updated 28 сентября, 18:24

Горожане вылили в фонтан Новочеркасска шампунь, устроив пенную вечеринку

Горожане вылили в фонтан Новочеркасска шампунь и устроили пенную вечеринку

28 сентября 2024, 10:47
Фото: 1MI
Горожане вылили в фонтан Новочеркасска шампунь, устроив пенную вечеринку
Жители Новочеркасска повторили опыт ростовчан: в фонтан залили шампунь, чтобы появилась пена. Результат стараний сняли на видео и разместили в соцсетях.

На кадрах видно, как на поверхности воды образовался слой пены. За счет напора ее становится все больше.

— «Вирус» охватил уже все фонтаны: и этот, и ближний, — говорят новочеркассцы, снимая происходящее.

В комментариях мнения разделились. Одни посоветовали залить пожарный пенообразователь, чтобы было еще зрелищнее и красивее. Другие возмутились: моющие средства повреждают оборудование.

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— Пена более плотная, чем вода, насосы на нее не рассчитаны, — добавили подписчики telegram-канала «Новочеркасск сегодня».

Ранее подобную пенную вечеринку устроили в Ростове-на-Дону. Шампунь залили в фонтан рядом с Комсомольской площадью, на улице Мечникова. Не исключено, что вскоре забаву повторят и в других городах региона.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Фонтан#Мечникова#Вечеринка#Комсомольская площадь
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