Горожане вылили в фонтан Новочеркасска шампунь и устроили пенную вечеринку

Posted 28 сентября, 10:47
Published 28 сентября, 10:47
Modified 28 сентября, 18:24
Updated 28 сентября, 18:24
На кадрах видно, как на поверхности воды образовался слой пены. За счет напора ее становится все больше.
— «Вирус» охватил уже все фонтаны: и этот, и ближний, — говорят новочеркассцы, снимая происходящее.
В комментариях мнения разделились. Одни посоветовали залить пожарный пенообразователь, чтобы было еще зрелищнее и красивее. Другие возмутились: моющие средства повреждают оборудование.
— Пена более плотная, чем вода, насосы на нее не рассчитаны, — добавили подписчики telegram-канала «Новочеркасск сегодня».
Ранее подобную пенную вечеринку устроили в Ростове-на-Дону. Шампунь залили в фонтан рядом с Комсомольской площадью, на улице Мечникова. Не исключено, что вскоре забаву повторят и в других городах региона.
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