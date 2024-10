Искусственный интеллект за полгода обнаружил более 300 геоглифов

Ученые опубликовали данные работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В статье они рассказали, как можно использовать ИИ для ускорения археологических работ. Исследователи также рассказали, что с момента обнаружения геоглифов, примерно за сто лет, было найдено 430 рисунков. Искусственный интеллект же помог ученым обнаружить 303 изображения всего за полгода работы.