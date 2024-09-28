Искусственный интеллект за полгода обнаружил более 300 геоглифов

Posted 28 сентября, 09:44
Published 28 сентября, 09:44
Modified 28 сентября, 09:46
Updated 28 сентября, 09:46
Линиями Наска называют серию массивных надрезов на дне пустыни, которые складываются в изображения животных, геометрических фигур, растений и воображаемых существ. Они привлекают внимание исследователей с тех пор, как были обнаружены. Данные рисунки хорошо видны с воздуха. Они стали одной из главных перуанских достопримечательностей. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Один из исследователей из Университета Ямагата, Масато Сакаи, отметил, что использование ИИ позволяет более быстро и точно составить карту распределения геоглифов. Использование традиционного метода на столь обширной территории могло бы привести к пропуску некоторых рисунков и заняло бы гораздо больше времени.
Ученые опубликовали данные работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В статье они рассказали, как можно использовать ИИ для ускорения археологических работ. Исследователи также рассказали, что с момента обнаружения геоглифов, примерно за сто лет, было найдено 430 рисунков. Искусственный интеллект же помог ученым обнаружить 303 изображения всего за полгода работы.
Преимуществом данной модели ИИ является выделение сравнительно небольших геоглифов, которые трудно заметить невооруженным глазом. Тем не менее среди новых изображений имеются и гигантские. Искусственный интеллект провел анализ данных, которые учёные получили во время съемок с воздуха.
Предназначение данных рисунков на земле до сих пор остаётся для экспертов загадкой. Некоторые учёные предполагают, что они могли иметь некое религиозное значение.
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