Искусственный интеллект за полгода обнаружил более 300 геоглифов

Линиями Наска называют серию массивных надрезов на дне пустыни, которые складываются в изображения животных, геометрических фигур, растений и воображаемых существ. Они привлекают внимание исследователей с тех пор, как были обнаружены. Данные рисунки хорошо видны с воздуха. Они стали одной из главных перуанских достопримечательностей. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.