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Posted 28 сентября, 18:01

Published 28 сентября, 18:01

Modified 28 сентября, 18:01

Updated 28 сентября, 18:01

В Зернограде Ростовской области выставили на продажу кирпичный завод

Кирпичный завод продают в Ростовской области за 72 миллиона рублей

28 сентября 2024, 18:01
Фото: для иллюстрации. pxhere.com
В Зернограде Ростовской области выставили на продажу кирпичный завод
В Зернограде Ростовской области выставили на продажу кирпичный завод, сообщение об этом появилось на портале свободных объявлений.

Завод специализируется на изготовлении красного кирпича полусухого прессования. По заверениям продавца, в год предприятие выпускает до 20 миллионов кирпичей.

Производство оборудовано туннельными печами для обжига и сушки. Также имеется в собственности и свой карьер с большими запасами глины.

Площадь всех строений предприятия превышает пять тысяч квадратных метров. В основном здании завода функционируют семь цехов, административно-бытовой корпус, гараж, трансформаторная и газораспределительная станция. При этом все капитальные строения сделаны из кирпича. Рядом с заводом есть площадка для складирования продукции.

«Технические характеристики завода одни из лучших в регионе», — заверяет продавец.

Цена приобретения завода составляет 72 миллиона рублей. Собственник заявляет, что предприятие окупит себя через три года.

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