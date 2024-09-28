Кирпичный завод продают в Ростовской области за 72 миллиона рублей

Площадь всех строений предприятия превышает пять тысяч квадратных метров. В основном здании завода функционируют семь цехов, административно-бытовой корпус, гараж, трансформаторная и газораспределительная станция. При этом все капитальные строения сделаны из кирпича. Рядом с заводом есть площадка для складирования продукции.