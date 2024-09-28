Кирпичный завод продают в Ростовской области за 72 миллиона рублей

Posted 28 сентября, 18:01
Published 28 сентября, 18:01
Modified 28 сентября, 18:01
Updated 28 сентября, 18:01
Завод специализируется на изготовлении красного кирпича полусухого прессования. По заверениям продавца, в год предприятие выпускает до 20 миллионов кирпичей.
Производство оборудовано туннельными печами для обжига и сушки. Также имеется в собственности и свой карьер с большими запасами глины.
Площадь всех строений предприятия превышает пять тысяч квадратных метров. В основном здании завода функционируют семь цехов, административно-бытовой корпус, гараж, трансформаторная и газораспределительная станция. При этом все капитальные строения сделаны из кирпича. Рядом с заводом есть площадка для складирования продукции.
«Технические характеристики завода одни из лучших в регионе», — заверяет продавец.
Цена приобретения завода составляет 72 миллиона рублей. Собственник заявляет, что предприятие окупит себя через три года.
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