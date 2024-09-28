Мариуполь и Ростов-на-Дону связали экспресс-автобусом

Posted 28 сентября, 16:12
Published 28 сентября, 16:12
Modified 28 сентября, 16:12
Updated 28 сентября, 16:12
Экспресс-автобус из Мариуполя будет отправляться каждые субботу и воскресенье в 10.00 утра с автовокзала №2 «Южный». В Ростов прибытие намечено на 13.30.
С 1 октября будет запущен ещё один автобусный маршрут между Мариуполем и Ростовом через Таганрог. Из Мариуполя рейс отправляет в 15.00.
Уточнить информацию об автобусах и купить билеты можно в кассах автостанций либо по короткому номеру 477.
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