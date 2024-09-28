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Posted 28 сентября, 16:12

Published 28 сентября, 16:12

Modified 28 сентября, 16:12

Updated 28 сентября, 16:12

Из Мариуполя в Ростов запустили экспресс-автобусы выходного дня

Мариуполь и Ростов-на-Дону связали экспресс-автобусом

28 сентября 2024, 16:12
Фото: 1MI
Из Мариуполя в Ростов запустили экспресс-автобусы выходного дня
Из Мариуполя в Ростов запустили экспресс-автобусы выходного дня, сообщает «Новое.Медиа» со ссылкой на минтранс ДНР.

Экспресс-автобус из Мариуполя будет отправляться каждые субботу и воскресенье в 10.00 утра с автовокзала №2 «Южный». В Ростов прибытие намечено на 13.30.

С 1 октября будет запущен ещё один автобусный маршрут между Мариуполем и Ростовом через Таганрог. Из Мариуполя рейс отправляет в 15.00.

Уточнить информацию об автобусах и купить билеты можно в кассах автостанций либо по короткому номеру 477.

Таганрог и Мариуполь хотят связать морскими пассажирскими перевозками
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Ранее сообщалось, что скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь.

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