Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 30 сентября

На следующий день перебои в работе ТВ и радио начнутся в Красном Сулине (с 08:00 до 17:00 мск), Куйбышево (с 10:00 до 16:00 мск), а также в станице Селивановской Милютинского района и слободе Волошино Миллеровского района (с 11:00 до 17:00 мск). В среду, 2 октября, аналогичная ситуация будет в городе Новошахтинске, с 11:00 до 17:00.