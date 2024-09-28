Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 30 сентября

Posted 28 сентября, 05:45
Published 28 сентября, 05:45
Modified 28 сентября, 05:47
Updated 28 сентября, 05:47
Сначала проблемы с телерадиосигналом появятся в Каменске-Шахтинском — с 08:00 до 17:00 мск 30 сентября. С 10:00 до 17:00 мск помехи возможны в городе Волгодонске, а с 11:00 до 17:00 мск — в станице Маркинской Цимлянского района.
На следующий день перебои в работе ТВ и радио начнутся в Красном Сулине (с 08:00 до 17:00 мск), Куйбышево (с 10:00 до 16:00 мск), а также в станице Селивановской Милютинского района и слободе Волошино Миллеровского района (с 11:00 до 17:00 мск). В среду, 2 октября, аналогичная ситуация будет в городе Новошахтинске, с 11:00 до 17:00.
С 10:00 до 17:00 мск 3 октября сигнал пропадет в Волгодонске и Ростове-на-Дону. В поселке Матвеев Курган профилактика закончится на час раньше — в 16:00. С 11:00 до 17:00 мск подобная проблема появится в городе Белая Калитва, поселке Горняцком (Белокалитвинский район), хуторах Нижнежуравском (Константиновский район) и Новоалексеевка (Тарасовский район).
В пятницу, 4 октября, помехи будут в Ростове и в конезаводе имени Буденного Сальского района — с 10:00 до 17:00 мск. А с 11:00 до 17:00 профилактические работы повлияют на передачу сигнала в хуторах Белянском Константиновского района и Земцове Боковского района.
Ранее перебои в работе радио и ТВ были в Ростовской области 27 сентября из-за активности Солнца.
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