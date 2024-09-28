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Posted 28 сентября, 07:10

Published 28 сентября, 07:10

Modified 28 сентября, 07:12

Updated 28 сентября, 07:12

Мороз до -4 градусов и пыльная буря ожидаются в Ростовской области

Мороз до -4 градусов и пыльная буря ожидаются в Ростовской области

28 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Мороз до -4 градусов и пыльная буря ожидаются в Ростовской области
Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие сутки в Ростовской области, актуальная информация размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Пыльная буря 28 сентября накроет в основном южные и восточные районы региона. К ним относятся Сальский, Егорлыкский, Песчанокопский, Дубовский, Зимовниковский, Заветинский. Сильный порывистый ветер (до 18 метров в секунду) поднимет в воздух частички почвы.

Температура воздуха составит около +9…+14 градусов ночью, местами — до +3…+5 (в Шолоховском, Чертковском и других северных районах). Возможны заморозки до -4 градусов. Днем потеплеет до +19…+24, на юге — до +29 градусов.

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Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 29 сентября. Ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час).

Несмотря на сильный ветер, в регионе весь первый месяц сохраняется теплая погода. Из-за этого на Дону зацвели яблони и каштаны, которые обычно цветут весной.

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