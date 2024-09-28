Мороз до -4 градусов и пыльная буря ожидаются в Ростовской области

Posted 28 сентября, 07:10
Published 28 сентября, 07:10
Modified 28 сентября, 07:12
Updated 28 сентября, 07:12
Пыльная буря 28 сентября накроет в основном южные и восточные районы региона. К ним относятся Сальский, Егорлыкский, Песчанокопский, Дубовский, Зимовниковский, Заветинский. Сильный порывистый ветер (до 18 метров в секунду) поднимет в воздух частички почвы.
Температура воздуха составит около +9…+14 градусов ночью, местами — до +3…+5 (в Шолоховском, Чертковском и других северных районах). Возможны заморозки до -4 градусов. Днем потеплеет до +19…+24, на юге — до +29 градусов.
Аналогичная погода ожидается и на следующий день, 29 сентября. Ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час).
Несмотря на сильный ветер, в регионе весь первый месяц сохраняется теплая погода. Из-за этого на Дону зацвели яблони и каштаны, которые обычно цветут весной.
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