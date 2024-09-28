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Posted 28 сентября 2024, 07:32

Published 28 сентября 2024, 07:32

Modified 28 сентября 2024, 07:32

Updated 28 сентября 2024, 07:32

Общественную баню реконструируют в Ростове за полмиллиарда рублей

28 сентября 2024, 07:32
Инвестор собрался масштабно реконструировать общественную баню в Ростове-на-Дону, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Общественная баня на улице Веры Пановой, 31 существует ещё с советских времён и до сих пор пользуется популярностью. Частный инвестор решил реконструировать банный комплекс и готов вложить в это 500 миллионов рублей.

По словам градоначальника Алексея Логвиненко, в трёхэтажном здании будут работать семейное и мужское банные отделения, бассейн, летняя терраса, кухня, кафе и даже парикмахерская.

Пока инвестпроект находится на стации проектирования. К самим работам инвестор хочет приступить в 2025 году, а завершить их — в 2026 году.

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Ранее сообщалось, что на стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году.

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