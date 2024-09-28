Осень идёт в наступление: синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области

Posted 28 сентября, 11:58
Published 28 сентября, 11:58
Modified 28 сентября, 12:00
Updated 28 сентября, 12:00
В последние дни осени южные регионы окажутся в области относительно малооблачной антициклональной погоды. Дождей в Ростовской области ждать не стоит. В низовьях Дона температура воздуха постепенно начинает опускаться. Синоптики прогнозируют в среднем +22 — +27 градусов.
В соседнем Краснодарском крае при этом воздух успеет неплохо прогреться. Там на этих выходных ожидается тепло до +30 градусов.
Ранее сообщалось, что сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области в сентябре. Садоводы связывают это с длительной жарой и отсутствием осадков.
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