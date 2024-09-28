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Posted 28 сентября, 11:58

Published 28 сентября, 11:58

Modified 28 сентября, 12:00

Updated 28 сентября, 12:00

Вероятность осадков на юге России остаётся небольшой

Осень идёт в наступление: синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области

28 сентября 2024, 11:58
Фото: rostovgazeta.ru
Вероятность осадков на юге России остаётся небольшой

Синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области в ближайшие дни

Вероятность осадков на юге России остаётся небольшой, сообщили синоптики «Фобос».

В последние дни осени южные регионы окажутся в области относительно малооблачной антициклональной погоды. Дождей в Ростовской области ждать не стоит. В низовьях Дона температура воздуха постепенно начинает опускаться. Синоптики прогнозируют в среднем +22 — +27 градусов.

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области
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В соседнем Краснодарском крае при этом воздух успеет неплохо прогреться. Там на этих выходных ожидается тепло до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области в сентябре. Садоводы связывают это с длительной жарой и отсутствием осадков.

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