Плевала в охранников, била бутылки: женщина устроила погром в супермаркете Ростова

Происшествие случилось днём 28 сентября в «Асторе» на Будённовском. В супермаркете неизвестная женщина устроила настоящий погром. По словам очевидцев, она била бутылки, раскидывала товар, топтала продукты. Охранники не смогли утихомирить дебоширку и получили в ответ плевки в лицо. Также женщина заняла место кассира и пыталась обслужить посетителей.