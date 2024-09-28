rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 13:34

Published 28 сентября, 13:34

Modified 28 сентября, 13:34

Updated 28 сентября, 13:34

Неизвестная разгромила супермаркет в торговом центре «Астор» в Ростове

Плевала в охранников, била бутылки: женщина устроила погром в супермаркете Ростова

28 сентября 2024, 13:34
Фото: 1MI
Неизвестная разгромила супермаркет в торговом центре «Астор» в Ростове

Женщина устроила погром в супермаркете в центре Ростова

Неизвестная разгромила супермаркет в торговом центре «Астор» в Ростове, кадры с женщиной публикует сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось днём 28 сентября в «Асторе» на Будённовском. В супермаркете неизвестная женщина устроила настоящий погром. По словам очевидцев, она била бутылки, раскидывала товар, топтала продукты. Охранники не смогли утихомирить дебоширку и получили в ответ плевки в лицо. Также женщина заняла место кассира и пыталась обслужить посетителей.

Видео: ВКонтакте «Это Ростов! Новости». Неизвестная разгромила супермаркет в торговом центре «Астор» в Ростове

После погрома она успокоилась и села на стул в ожидании приезда полицейских.

В самих органах полиции происшествие пока не комментировали.

Ранее молодой человек с оружием в руках напугал посетителей «Пятёрочки» в Ростове.

Читайте также:
Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в РостовеТам нечем дышать: 13 человек застряли в лифте на Ворошиловском мосту в РостовеЖитель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика