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Posted 28 сентября, 10:59

Published 28 сентября, 10:59

Modified 28 сентября, 11:01

Updated 28 сентября, 11:01

Несколько зданий загорелись на Черешневой улице в Ростове

Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в Ростове

28 сентября 2024, 10:59
Фото: 1MI
Несколько зданий загорелись на Черешневой улице в Ростове
Несколько зданий загорелись на Черешневой улице в Ростове, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Серьёзный пожар произошёл в районе дома №36 на Черешневой улице в Первомайском районе города. Огонь там охватил здание автомойки, частный дом и хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. К настоящему часу спасатели ликвидировали открытое горение.

На кадрах, снятых очевидцами, видно сильное пламя, которое охватило автомойку. Рядом работают сотрудники МЧС, а также инспекторы и врачи. Рядом с местом пожара ограничили движение транспорта.

Видео: Telegram-канал «Ростов Главный». Несколько зданий загорелись на Черешневой улице в Ростове

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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