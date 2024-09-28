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Posted 28 сентября, 08:14

Published 28 сентября, 08:14

Modified 28 сентября, 09:11

Updated 28 сентября, 09:11

Ростов-на-Дону вошёл в топ городов страны с самым большим числом сохранившихся старинных зданий

Ростов занял второе место после Петербурга по числу дореволюционных зданий

28 сентября 2024, 08:14
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону вошёл в топ городов страны с самым большим числом сохранившихся старинных зданий
Ростов-на-Дону вошёл в топ городов страны с самым большим числом сохранившихся старинных зданий, сообщает «РБК» со ссылкой на аналитиков «Яндекс. Недвижимость».

Дореволюционные здания занимают лишь 9,5% от всего жилого фонда в крупных российских городах. Больше всего исторических домов сохранилось в Санкт-Петербурге. На их долю приходится 29% от всего числа жилых построек в городе.

Второе место отошло Ростову-на-Дону. В южной столице дореволюционные дома составляют 28% от всех зданий. Замыкает тройку лидеров Самара, где 14% жилых построек были возведены до революции. Также в пятёрку попали Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).

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Но надолго ли Ростов останется лидером по числу дореволюционных зданий, вызывает вопросы. В городе регулярно сносят старинные дома и особняки. Например, на днях стало известно об уничтожении двух исторических домов на Шаумяна и особняка Анны Акимовой.

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