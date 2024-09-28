Ростов занял второе место после Петербурга по числу дореволюционных зданий

Posted 28 сентября, 08:14
Published 28 сентября, 08:14
Modified 28 сентября, 09:11
Updated 28 сентября, 09:11
Дореволюционные здания занимают лишь 9,5% от всего жилого фонда в крупных российских городах. Больше всего исторических домов сохранилось в Санкт-Петербурге. На их долю приходится 29% от всего числа жилых построек в городе.
Второе место отошло Ростову-на-Дону. В южной столице дореволюционные дома составляют 28% от всех зданий. Замыкает тройку лидеров Самара, где 14% жилых построек были возведены до революции. Также в пятёрку попали Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).
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