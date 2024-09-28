Стало известно, на каких улицах Ростова отключат электричество в начале октября

Аналогичная ситуация будет в домах № 85, 87/2, 89, 180-214 на улице Профсоюзной, № 1-37, 2-42 на Губаревича, № 1-3 на Скачкова, № 1/214 на Ясной, № 25-47, 28-46 на Пугачева, № 61-83 на Молодежной, № 7-17, 8-16 на Грисенко, № 3-15 и 4-12 на Лихачева, № 43/1 и 45 на Вятской, № 1/1, ½ на Добровольского, № 3, 5, 7/1А на Борко, № 5 на Чапаевской, № 8-14 на Степана Разина. В это же время отключат электричество в переулках Чухновском, 24-28, Олимпийском, 17-25 и 4-12, на площади Рабочей, 1, 12А.