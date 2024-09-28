Стало известно, на каких улицах Ростова отключат электричество в начале октября

Posted 28 сентября, 05:54
Published 28 сентября, 05:54
Modified 28 сентября, 05:56
Updated 28 сентября, 05:56
В последний день сентября, 30 числа, обесточат дома на улице Солидарности, 226-236, 267-279; Доватора, 146/2, 146/10; Восточной, 30-48, 31-37; Максима Горького, 247; Кржижановского, 221-235, 236-252; в переулке Гарибальди 1-33, 2-26 и Журавлева, 122. Там света не будет с 09:00 до 17:00 мск.
С 09:00 до 16:00 мск в этот день лампочки погаснут в домах, расположенных на улице Таганрогской, 6-16, Земельной, 1-29, 2-26, Большевистской, 1-43, 2-28, Северо-Кавказской, 7-45, 2-42, Вавилова, 47, 47А, 49, 49 А, 49 Б, 49 В, 51, а также в переулках Владивостокском, 15-29, 18-54, Стекольном, 7-9, 10-20. На шесть часов, с 09:00 до 15:00 оставят без света на проспекте Ворошиловском, 54-58 и на улице Лермонтовской, 161.
На следующий день, 1 октября, с 09:00 до 17:00 мск не будет электричества в домах № 35-71, 40-78 в переулке Свирском, № 411-93, 36-100 в Ладожском, № 37-97, 38-94 в Тверском, № 74-94 в Клязьминском. В это же время ограничат электроснабжение на улице Нансена, 95, Белорусской, 90-106, Украинской, 109-125, 88-104, Балакирева, 1-25, 2-22, 32-34, 1-й Кольцевой, 13-25, 36-52, 2-й Кольцевой, 11-59, 28-42.
Аналогичная ситуация будет в домах № 85, 87/2, 89, 180-214 на улице Профсоюзной, № 1-37, 2-42 на Губаревича, № 1-3 на Скачкова, № 1/214 на Ясной, № 25-47, 28-46 на Пугачева, № 61-83 на Молодежной, № 7-17, 8-16 на Грисенко, № 3-15 и 4-12 на Лихачева, № 43/1 и 45 на Вятской, № 1/1, ½ на Добровольского, № 3, 5, 7/1А на Борко, № 5 на Чапаевской, № 8-14 на Степана Разина. В это же время отключат электричество в переулках Чухновском, 24-28, Олимпийском, 17-25 и 4-12, на площади Рабочей, 1, 12А.
С 09:00 до 16:00 мск обесточат дома на проспекте Ворошиловском, 50/87, с 09:00 до 12:30 мск — на улице Большой Садовой, 13-25, 25/49, 29-31, на улице Согласия, 20, 22/61, Шаумяна, 3, в переулке Халтуринском, 53-55, 56 и в Братском, 33/13, 33-39, 39А, 39Б, 38-44, 46/16, 48/21. На Большой Садовой, 5-13 и в переулке Доломановском, 10-16, 11Б проблемы с электричеством продлятся с 13:0 до 16:00 мск.
Дольше всего без света просидят ростовчане, проживающие на проспекте Соколова, 17-23, 26-32, Чехова, 31-35, 52-44 и на улице Большой Садовой, 77/24. Там не будет электричества с 09:00 до 20:00.
В среду, 2 октября лампочки погаснут в домах на улицах 1-й Киргизской (№ 37-55, 46-72), 2-й Киргизской (№ 36-46, 51-71), Казахской (№ 44-60), Пацаева (№ 7/1, 7/2, 9, 9В, 9/1), Добровольского, (№ 3/3), Белорусской (№ 61-65), Вятской (№ 45), 18-й линии (№ 89) и 20-й линии (№ 66) и в переулках Уральском (№ 31-61, 36-66), Ухтомском (№ 1-69, 2-74), Днепровском (№ 107-110), Химинском (№ 1-65, 2-66), Кубанском (№ 1-69, 2-68). Там, как и на проспекте Шолохова, 31А, 86/91, 88/76, отключат свет с 09:00 до 17:00 мск.
Также в 09:00 прекратится подача электричества на улице Седова, 63-101, 10-16, 14А, 14Б, Береговой, 16А, 16Б, 59, 67, 67/2, на проспекте Богатяновский спуск, 1-5, 2-4 (с 09:00 до 12:30 мск), Береговой, 16, 41, 51-57, Седова, 8 и Нижнебульварной, 29 (с 13:00 до 16:00 мск).
Ранее массовые отключения электричества прошли 25–27 сентября.
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