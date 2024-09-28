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Posted 28 сентября, 05:52

Published 28 сентября, 05:52

Modified 28 сентября, 05:54

Updated 28 сентября, 05:54

Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на трассе в Ростовской области

Трижды перевернуло: мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области

28 сентября 2024, 05:52
Фото: УГИБДД РО
Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на трассе в Ростовской области

Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Мужчина за рулем легковушки устроил жуткое ДТП с «Газелью», в результате которого погиб, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Авария в Аксайском районе произошла 27 сентября около 19:30 мск. По предварительным данным, 40-летний мужчина на ВАЗ-2114 ехал по федеральной трассе М-4 «Дон». На 1067-м километре (перед Аксайским мостом) он врезался в попутную «Газель».

Удар оказался настолько мощным, что «четверка» перевернулась. Фургон отбросило на отбойник, он завалился на бок. Водитель легковушки получил смертельные травмы. 45-летнего мужчину из «Газели» вместе с 11-летним пассажиром доставили в больницу.

— У мальчика из видимых повреждений ничего не было. Только нога сильно болела, — говорит один из очевидцев в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости». — Но его увезли на «скорой».
Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на трассе в Ростовской областиВодитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на трассе в Ростовской области
Водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на трассе в Ростовской области. Фото: УГИБДД РО
Жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео
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— Машину три раза перевернуло, — добавила женщина, которая представилась родственницей одного из участников ДТП. — Она упала на пассажирскую сторону.
— В зеркала не смотрел, наверное, и пошел на обгон, — предположили некоторые.
— Проклятое место от Сальского кольца до Аксая. В этом году столько ДТП со смертельным исходом, — поделились мнением жители Ростовской области.

В тот же день в аварию попал водитель грузовика. Пассажирский поезд на ж/д переезде снес фуру, у которой отказали тормоза.

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