Трижды перевернуло: мужчина погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 28 сентября, 05:52
Published 28 сентября, 05:52
Modified 28 сентября, 05:54
Updated 28 сентября, 05:54
Авария в Аксайском районе произошла 27 сентября около 19:30 мск. По предварительным данным, 40-летний мужчина на ВАЗ-2114 ехал по федеральной трассе М-4 «Дон». На 1067-м километре (перед Аксайским мостом) он врезался в попутную «Газель».
Удар оказался настолько мощным, что «четверка» перевернулась. Фургон отбросило на отбойник, он завалился на бок. Водитель легковушки получил смертельные травмы. 45-летнего мужчину из «Газели» вместе с 11-летним пассажиром доставили в больницу.
— У мальчика из видимых повреждений ничего не было. Только нога сильно болела, — говорит один из очевидцев в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости». — Но его увезли на «скорой».
— Машину три раза перевернуло, — добавила женщина, которая представилась родственницей одного из участников ДТП. — Она упала на пассажирскую сторону.
— В зеркала не смотрел, наверное, и пошел на обгон, — предположили некоторые.
— Проклятое место от Сальского кольца до Аксая. В этом году столько ДТП со смертельным исходом, — поделились мнением жители Ростовской области.
В тот же день в аварию попал водитель грузовика. Пассажирский поезд на ж/д переезде снес фуру, у которой отказали тормоза.
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