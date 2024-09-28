В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой

В это время пешеходы не смогут ходить по восточной стороне проспекта Соколова на участке от Садовой до Социалистической, а также по южной стороне Садовой рядом с самим домом №98. Ещё один участок, где введут ограничения, это северная сторона Социалистической улицы от дома №119 до Соколова.