В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой

Posted 28 сентября, 17:05
Published 28 сентября, 17:05
Modified 28 сентября, 17:05
Updated 28 сентября, 17:05
Рабочие в течение четырёх дней будут ремонтировать фасад дома №98 на Большой Садовой улице. Работы запланированы с 16 по 19 октября с 08.00 утра до 17.00.
В это время пешеходы не смогут ходить по восточной стороне проспекта Соколова на участке от Садовой до Социалистической, а также по южной стороне Садовой рядом с самим домом №98. Ещё один участок, где введут ограничения, это северная сторона Социалистической улицы от дома №119 до Соколова.
Здание на Садовой, 98 относится к объектам культурного наследия. Оно располагается рядом с правительством региона. В нём находится Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центробанка РФ.
Ранее сообщалось, что из-за съёмок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов.
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