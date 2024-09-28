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Posted 28 сентября, 17:05

Published 28 сентября, 17:05

Modified 28 сентября, 17:05

Updated 28 сентября, 17:05

В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой

В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой

28 сентября 2024, 17:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой
Дорожные ограничения введут для пешеходов из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой, 98 в Ростове, сообщили в горадминистрации.

Рабочие в течение четырёх дней будут ремонтировать фасад дома №98 на Большой Садовой улице. Работы запланированы с 16 по 19 октября с 08.00 утра до 17.00.

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В это время пешеходы не смогут ходить по восточной стороне проспекта Соколова на участке от Садовой до Социалистической, а также по южной стороне Садовой рядом с самим домом №98. Ещё один участок, где введут ограничения, это северная сторона Социалистической улицы от дома №119 до Соколова.

Здание на Садовой, 98 относится к объектам культурного наследия. Оно располагается рядом с правительством региона. В нём находится Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что из-за съёмок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов.

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