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Posted 28 сентября, 11:36

Published 28 сентября, 11:36

Modified 28 сентября, 11:36

Updated 28 сентября, 11:36

Авария с участием четырёх авто произошла в Таганроге

В Таганроге три человека получили ранения в ДТП с четырьмя машинами

28 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI
Авария с участием четырёх авто произошла в Таганроге
Авария с участием четырёх авто произошла в Таганроге, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

Происшествие случилось в переулке Красном, рядом с домом №10. Водитель Kia Cerato, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ВАЗ 217230. Машины столкнулись. От удара Kia отбросило на припаркованные Lada Niva и Kia Sportage.

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Травмы в результате ДТП получили водитель и пассажир Kia Cerato, а также водитель ВАЗ. Они обратились за медицинской помощью.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее машина перевернулась после жёсткого столкновения на улице Мичуринской в Ростове-на-Дону.

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