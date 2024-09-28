Жалобно кричал: на кладбище в Ростове спасатели достали кота, застрявшего на арматуре

Когда животное все-таки освободили, его отвезли в ветклинику. Судя по перебинтованной лапке с бедром, без травм не обошлось. Теперь спасители ищут хозяев котика. Животное выглядит ухоженным и явно не голодает — скорее всего, кот домашний. Возможно, он живет в одном из частных домов, расположенных неподалеку.