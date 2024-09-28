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Posted 28 сентября, 06:56

Published 28 сентября, 06:56

Modified 28 сентября, 06:59

Updated 28 сентября, 06:59

Жалобно мяукал: на кладбище в Ростове спасли кота, застрявшего на арматуре

Жалобно кричал: на кладбище в Ростове спасатели достали кота, застрявшего на арматуре

28 сентября 2024, 06:56
Фото: 1MI
Жалобно мяукал: на кладбище в Ростове спасли кота, застрявшего на арматуре

На кладбище в Ростове спасатели достали кота, застрявшего на арматуре

Ростовчане спасли кота, который застрял на арматуре и не мог самостоятельно выбраться. Об операции спасения горожане рассказали в соцсетях.

Прохожие услышали жалобное мяуканье на кладбище рядом с церковью Сурб-Хач на Северном. Оказалось, что источник звука был недалеко — кричал кот, сидевший на арматуре. Когда люди подошли ближе, то увидели, что животное застряло.

Самостоятельно вызволить из ловушки «усатого» не удалось. Тогда очевидцы вызвали спасателей.

— Они аккуратно отрезали арматуру вместе с котом, — уточнил автор поста в telegram-канале «Ростов №1».

На кадрах видно, как один спасатель придерживает и успокаивающе гладит пушистика, пока другой режет металл.

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Когда животное все-таки освободили, его отвезли в ветклинику. Судя по перебинтованной лапке с бедром, без травм не обошлось. Теперь спасители ищут хозяев котика. Животное выглядит ухоженным и явно не голодает — скорее всего, кот домашний. Возможно, он живет в одном из частных домов, расположенных неподалеку.

Ранее RostovGazeta сообщала о травмированном кролике из парка «Малинки». Дети переломали ему лапы.

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