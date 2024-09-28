Женщина пострадала в столкновении трёх автомобилей в Ростовской области

Posted 28 сентября 2024, 12:18
Published 28 сентября 2024, 12:18
Modified 28 сентября 2024, 12:18
Updated 28 сентября 2024, 12:18
Авария случилась рядом с домом №2Б на улице Прибрежной в Волгодонске. Водитель BMW X3 во время движения выбрал небезопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora. От удара Lada по инерции влетела в Hyundai i 30.
Травмы в ДТП получила 42-летняя пассажирка Lada. Ей оказали разовую медицинскую помощь.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее в Таганроге три человека пострадали в аварии с четырьмя машинами. Происшествие случилось в переулке Красном, рядом с домом №10.