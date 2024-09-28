Женщина пострадала в столкновении трёх автомобилей в Ростовской области

Авария случилась рядом с домом №2Б на улице Прибрежной в Волгодонске. Водитель BMW X3 во время движения выбрал небезопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora. От удара Lada по инерции влетела в Hyundai i 30.