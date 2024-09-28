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Posted 28 сентября 2024, 12:18

Published 28 сентября 2024, 12:18

Modified 28 сентября 2024, 12:18

Updated 28 сентября 2024, 12:18

Женщина пострадала в столкновении трёх автомобилей в Ростовской области

28 сентября 2024, 12:18
ДТП с участием трёх машин произошло в Волгодонске 28 сентября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась рядом с домом №2Б на улице Прибрежной в Волгодонске. Водитель BMW X3 во время движения выбрал небезопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Priora. От удара Lada по инерции влетела в Hyundai i 30.

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Травмы в ДТП получила 42-летняя пассажирка Lada. Ей оказали разовую медицинскую помощь.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее в Таганроге три человека пострадали в аварии с четырьмя машинами. Происшествие случилось в переулке Красном, рядом с домом №10.

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