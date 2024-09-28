Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове

Животное отвезли в ветеринарную клинику. Судя по перебинтованной лапке с бедром, без травм не обошлось. Теперь спасители ищут хозяев кота. Животное выглядит ухоженным и упитанным, скорее всего, оно домашнее и живёт в одном из частных домов рядом с кладбищем.