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Posted 28 сентября, 15:17

Published 28 сентября, 15:17

Modified 28 сентября, 15:17

Updated 28 сентября, 15:17

Главные новости Ростовской области 28 сентября

Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове

28 сентября 2024, 15:17
Фото: для иллюстрации. 1MI
Главные новости Ростовской области 28 сентября
В Ростове сильный пожар уничтожил несколько зданий, тем временем жители спасли на кладбище кота, застрявшего в арматуре, а синоптики спрогнозировали в регионе морозы и пыльную бурю.

Огонь на Черешневой улице

Крупный пожар вспыхнул 28 сентября на улице Черешневой в Первомайском районе Ростова. В управлении МЧС сообщили, что огонь бушевал в районе дома №28/1. Возгорание распространилось на здание автомойки площадью в 250 квадратных метров и частный дом и хозпостройку площадью в 200 квадратных метров.

К тушению огня привлекли 43 спасателя и 11 единиц техники. Они смогли предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Тушение пожара на Черешневой улице в РостовеТушение пожара на Черешневой улице в Ростове
Тушение пожара на Черешневой улице в Ростове. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в Ростове
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Спасение кота на кладбище

Telegram-канал «Ростов №1» рассказал историю спасения кота на кладбище рядом с церковью Сурб-Хач в Ростове. Животное застряло в арматуре и не смогло самостоятельно выбраться.

Кот жалобно мяукал, и его услышали прохожие. Вызволить его из беды они не смогли и позвонили спасателям. Те аккуратно отрезали арматуру и достали кота.

Животное отвезли в ветеринарную клинику. Судя по перебинтованной лапке с бедром, без травм не обошлось. Теперь спасители ищут хозяев кота. Животное выглядит ухоженным и упитанным, скорее всего, оно домашнее и живёт в одном из частных домов рядом с кладбищем.

Жалобно кричал: на кладбище в Ростове спасатели достали кота, застрявшего на арматуре
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Морозы и пыльная буря

Северо-Кавказское управление гидрометеорологической службы сообщило о погоде в Ростовской области в ближайшие дни. Специалисты предупредили о пыльной буре в регионе 28 сентября. Она накроет в основном южные и восточные районы области.

Также в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Из-за этого пыльная буря будет активнее распространяться по области.

Температура воздуха днём составит в среднем +19 — +24 градуса, на юге термометры поднимутся и до +29 градусов. Ночью станет холоднее до +9 — +14 градусов. На севере области вечернее похолодание достигнет +3 — +5 градусов. Возможны заморозки до -4 градусов.

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