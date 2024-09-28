Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове

Posted 28 сентября, 15:17
Published 28 сентября, 15:17
Modified 28 сентября, 15:17
Updated 28 сентября, 15:17
Крупный пожар вспыхнул 28 сентября на улице Черешневой в Первомайском районе Ростова. В управлении МЧС сообщили, что огонь бушевал в районе дома №28/1. Возгорание распространилось на здание автомойки площадью в 250 квадратных метров и частный дом и хозпостройку площадью в 200 квадратных метров.
К тушению огня привлекли 43 спасателя и 11 единиц техники. Они смогли предотвратить дальнейшее распространение пожара.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Telegram-канал «Ростов №1» рассказал историю спасения кота на кладбище рядом с церковью Сурб-Хач в Ростове. Животное застряло в арматуре и не смогло самостоятельно выбраться.
Кот жалобно мяукал, и его услышали прохожие. Вызволить его из беды они не смогли и позвонили спасателям. Те аккуратно отрезали арматуру и достали кота.
Животное отвезли в ветеринарную клинику. Судя по перебинтованной лапке с бедром, без травм не обошлось. Теперь спасители ищут хозяев кота. Животное выглядит ухоженным и упитанным, скорее всего, оно домашнее и живёт в одном из частных домов рядом с кладбищем.
Северо-Кавказское управление гидрометеорологической службы сообщило о погоде в Ростовской области в ближайшие дни. Специалисты предупредили о пыльной буре в регионе 28 сентября. Она накроет в основном южные и восточные районы области.
Также в регионе усилится ветер. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Из-за этого пыльная буря будет активнее распространяться по области.
Температура воздуха днём составит в среднем +19 — +24 градуса, на юге термометры поднимутся и до +29 градусов. Ночью станет холоднее до +9 — +14 градусов. На севере области вечернее похолодание достигнет +3 — +5 градусов. Возможны заморозки до -4 градусов.
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