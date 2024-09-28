Жители Каменска сообщили о плесени и тараканах в детской инфекционной больнице

Posted 28 сентября 2024, 15:40
Published 28 сентября 2024, 15:40
Modified 28 сентября 2024, 15:42
Updated 28 сентября 2024, 15:42
На фотографиях из инфекционной больницы в Каменске видны тараканы, плесень, а также прогнившие пол и стены. Жители города сомневаются, что в таких условиях можно лечить детей от вирусных и бактериальных заболеваний.
«Детская инфекционная больница нашего города, какой ужас, просто кошмар. Как в таких условиях можно лечить детей?» — пишут они в социальных сетях.Некоторые жители отметили, что жаловались на условия в больнице, но никакой реакции на это не последовало.
«Уже неоднократно жаловались, всем плевать на антисанитарию, в которой лечат детей», — отметила одна из жительниц Каменска.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных.