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Posted 28 сентября 2024, 15:40

Published 28 сентября 2024, 15:40

Modified 28 сентября 2024, 15:42

Updated 28 сентября 2024, 15:42

Жители Каменска сообщили о плесени и тараканах в детской инфекционной больнице

28 сентября 2024, 15:40
Тараканов и плесень увидели пациенты в детской инфекционной больнице Каменска-Шахтинского, кадры оттуда опубликованы в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Шахтинский».

На фотографиях из инфекционной больницы в Каменске видны тараканы, плесень, а также прогнившие пол и стены. Жители города сомневаются, что в таких условиях можно лечить детей от вирусных и бактериальных заболеваний.

«Детская инфекционная больница нашего города, какой ужас, просто кошмар. Как в таких условиях можно лечить детей?» — пишут они в социальных сетях.Некоторые жители отметили, что жаловались на условия в больнице, но никакой реакции на это не последовало.

«Уже неоднократно жаловались, всем плевать на антисанитарию, в которой лечат детей», — отметила одна из жительниц Каменска.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных.

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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону
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