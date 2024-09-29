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Posted 29 сентября, 10:30

Published 29 сентября, 10:30

Modified 29 сентября, 10:32

Updated 29 сентября, 10:32

Появились кадры полыхающего леса после падения БПЛА в Ростовской области

Черный дым везде: появились кадры горящего леса после атаки БПЛА в Ростовской области

29 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Появились кадры полыхающего леса после падения БПЛА в Ростовской области

Упавший беспилотник спровоцировал крупный лесной пожар в Ростовской области

В Ростовской области разрастается лесной пожар после падения беспилотника, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Напомним, что в воскресенье утром, 29 сентября, в Милютинском районе начался лесной пожар после падения беспилотника. Огонь успел расползтись примерно на 20 гектаров. Ликвидацией занимается бригада спасателей. Было принято решение привлечь к тушению пожарный самолет.

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
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Видео: Изображение Midjourney. Появились кадры полыхающего леса после падения БПЛА в Ростовской области

На кадрах видно, что лесной массив заволокло густым черным дымом. Сквозь него не видно даже горизонт, а языки пламени превышают высоту деревьев.

Добавим, что губернатор региона Василий Голубев уверил местных жителей в том, что угрозы жилым зонам нет.

Ранее появилась запись, на которой запечатлен пожар после атаки беспилотников в Ростовской области.

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