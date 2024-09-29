Черный дым везде: появились кадры горящего леса после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 29 сентября, 10:30
Published 29 сентября, 10:30
Modified 29 сентября, 10:32
Updated 29 сентября, 10:32
Напомним, что в воскресенье утром, 29 сентября, в Милютинском районе начался лесной пожар после падения беспилотника. Огонь успел расползтись примерно на 20 гектаров. Ликвидацией занимается бригада спасателей. Было принято решение привлечь к тушению пожарный самолет.
На кадрах видно, что лесной массив заволокло густым черным дымом. Сквозь него не видно даже горизонт, а языки пламени превышают высоту деревьев.
Добавим, что губернатор региона Василий Голубев уверил местных жителей в том, что угрозы жилым зонам нет.
Ранее появилась запись, на которой запечатлен пожар после атаки беспилотников в Ростовской области.
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