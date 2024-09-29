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Posted 28 сентября, 23:08

Published 28 сентября, 23:08

Modified 28 сентября, 23:10

Updated 28 сентября, 23:10

Mil.ru

Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью

28 сентября 2024, 23:08
Mil.ru
В Ростовской области при падении обломков четырех сбитых беспилотников начался пожар, сообщает глава региона в своем telegram-канале.

ПВО отработала по воздушным целям в ночь на 29 сентября, около 01:30 мск. Дроны сбили в Азовском районе. Летательные объекты буквально разлетелись на части. Их обломки упали на землю. Это стало причиной пожара.

— После падения обломков одного из них загорелась сухая трава, — добавил губернатор Ростовской области.

На место выехали спасатели. Они быстро потушили пламя. Подробности о ЧП в региональном ГУ МЧС пока не уточняли.

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Предварительно, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее, в ночь на 27 сентября, атаку дронов отразили над Новошахтинском. Тогда удалось поразить шесть целей. Пострадавших и разрушений также не было, только пожар недалеко от города.

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