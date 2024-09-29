Давид Кугультинов: калмыцкий поэт, влюбленный в Ростов

Posted 29 сентября, 07:46
Published 29 сентября, 07:46
Modified 30 сентября, 13:19
Updated 30 сентября, 13:19
Георгий Багдыков
Были писатели и поэты, о которых знал весь Советский Союз. Например, легендарный Расул Гамзатов.
Но не только он. Многие другие поэты и писатели, представители так называемых малых или малочисленных народов, были популярны в СССР.
К таким ярким и талантливым литераторам можно смело отнести Давида Кугультинова. Надо сказать, что Кугультинов − один из немногих поэтов Калмыкии, который был известен за пределами своей родины. Получил он эту известность в значительной степени и благодаря талантливым переводам его стихов на русский язык Даниила Марковича Долинского.
Мне посчастливилось общаться с Давидом Никитичем в Ростове. Он любил наш город. Ведь здесь жил его друг, выдающийся донской поэт Даниил Долинский.
Незабываема была моя встреча с Кугультиновым на юбилее Даниила Марковича Долинского, который отмечался в Донской публичной библиотеке в июле 2005 года. Помню, как тогда Давид Никитич признавался в любви к Ростову и к своему другу-поэту Долинскому.
Вот как о Долинском писал сам Давил Кугультинов:
«Давно ли то было, когда в Союз писателей Калмыкии пришли два молодых ростовских поэта, Даниил Долинский и Виктор Стрелков, и выразили желание переводить на русский язык произведения калмыцких поэтов. Разумеется, их желание было воспринято положительно. Но между нами и ростовскими поэтами повис невысказанный вопрос: „А сумеете ли?“ Вопрос отнюдь не праздный…»
Впоследствии Давид Никитич признавал переводы Долинского одними из лучших. По крайней мере, об этом он говорил на юбилее Даниила Марковича в Донской государственной публичной библиотеке в 2005 году.
У Кугультинова была непростая судьба. Он родился 13 марта 1922 года в зажиточной калмыцкой семье. Дед Давида был раскулачен и сослан в Алтайский край. Давид вместе с отцом перебрались в колхоз «Тангчин Зянг». В этом же колхозе он пошел в школу. С 12 лет Кугультинов начал писать стихи. Затем поступил в Калмыцкий педагогический институт, стал публиковаться в республиканских газетах. В 1940 году вышел в свет сборник стихов Кугультинова «Стихи юности». Этот сборник получил высокую оценку известного советского писателя Александра Фадеева. Более того, в 18 лет Давид Кугультинов был принят в Союз писателей СССР! Это, конечно, неординарный случай
В годы Великой Отечественной войны Кугультинов отважно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, принимал участие в форсировании Днепра. Но в 1944 году был отозван с фронта из-за депортации калмыков с их родины в Сибирь.
И вот тут в судьбе Давида Кугультинова происходят трагические изменения. Он тоже был сослан в Сибирь, работал преподавателем в автомобильном техникуме в Бийске. Но на этом испытания не закончились. В апреле Кугультинова за стихи и за высказывания в защиту калмыцкого народа арестовали. Он был сослан в Норильск. Там Кугультинов прожил десять лет, работал на заводе Норильского городского лагеря. В этом городе он и встретил свою судьбу, свою будущую жену Аллу (Алю) Пахомову, с которой прожил душа в душу всю жизнь.
В сентябре 1956 года Давид Кугультинов был реабилитирован и в том же году вернулся в Калмыкию.
Пожалуй, с этого момента у Кугультинова начинается, если так можно выразиться, «белая полоса» в жизни. Давид Никитич окончил Литературный институт имени Горького, был председателем Союза писателей Калмыкии. С 1970 по 1990 годы работал секретарем правления Союза писателей РСФСР, был депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР. В 1991 году Кугультинова избрали членом ЦК и Политбюро ЦК Компартии России.
Давид Никитич Кугультинов был награжден многими медалями и орденами. Он − Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
Мне приходилось бывать в Калмыкии, в Элисте. Я видел и дом-музей Давида Кугультинова. Было очень трогательно. Потому как я вспомнил о той нашей с ним встрече в Донской государственной публичной библиотеке на юбилее у Даниила Марковича Долинского.
И вот о чем думаю сегодня. Сегодня эти два поэта, два ветерана Великой Отечественной войны, Долинский и Кугультинов, стали нашей историей, а их творчество − культурным достоянием России.
В советском строе, конечно, были недостатки. Но было и то, что мы должны сохранить, а утраченное возродить. И прежде всего отношение к культуре и писательским организациям. Повторю еще раз. Многие национальные поэты были известны в СССР только благодаря государственной поддержки. И это прекрасно, я считаю. А как иначе еще можно крепить культурные связи и дружбу между народами в большом многонациональном государстве? Есть над чем задуматься сегодня…
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