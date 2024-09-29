Давид Кугультинов: калмыцкий поэт, влюбленный в Ростов

И вот тут в судьбе Давида Кугультинова происходят трагические изменения. Он тоже был сослан в Сибирь, работал преподавателем в автомобильном техникуме в Бийске. Но на этом испытания не закончились. В апреле Кугультинова за стихи и за высказывания в защиту калмыцкого народа арестовали. Он был сослан в Норильск. Там Кугультинов прожил десять лет, работал на заводе Норильского городского лагеря. В этом городе он и встретил свою судьбу, свою будущую жену Аллу (Алю) Пахомову, с которой прожил душа в душу всю жизнь.