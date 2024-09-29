Донские спасатели устроили мощный взрыв в Волгоградской области

ФАБ-100 был одним из самых популярных боеприпасов в годы ВОВ. Они наносили урон осколками при дроблении корпуса бомбы, ударными волнами в воздухе и грунте, а также выделяли газообразные продукты взрыва с избыточным давлением. Как правило, их использовали против военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы.