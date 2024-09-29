Донские спасатели устроили мощный взрыв в Волгоградской области

Posted 29 сентября, 09:24
Published 29 сентября, 09:24
Modified 29 сентября, 09:26
Updated 29 сентября, 09:26
Боеприпас весом около 100 килограммов обнаружил житель станицы Нижний Чир Суровикинского района, когда проводил сельхозработы. Мужчина понял, что перед ним снаряд, и вызвал спасателей.
Специалисты, которые могли помочь с разминированием, прибыли из Ростовской области. Они забрали фугасную авиабомбу (ФАБ-100) и вывезли ее на ближайший полигон. Там снаряд подорвали.
Дело в том, что проржавевший корпус бомбы не позволяет безопасно разминировать снаряд. Поэтому в таких случаях спасателям остается лишь взорвать его вдали от людей, пока тот не сдетонировал.
ФАБ-100 был одним из самых популярных боеприпасов в годы ВОВ. Они наносили урон осколками при дроблении корпуса бомбы, ударными волнами в воздухе и грунте, а также выделяли газообразные продукты взрыва с избыточным давлением. Как правило, их использовали против военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы.
В начале сентября в Ростовской области взорвали немецкую фугасную бомбу.
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