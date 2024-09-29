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Posted 29 сентября, 09:24

Published 29 сентября, 09:24

Modified 29 сентября, 09:26

Updated 29 сентября, 09:26

Донские пиротехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области

Донские спасатели устроили мощный взрыв в Волгоградской области

29 сентября 2024, 09:24
Фото: ГУ МЧС по РО
Донские пиротехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области

Донские пиротехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны донские пиротехники уничтожили в Волгоградской области. Об этом 29 сентября сообщили в региональном ГУ МЧС.

Боеприпас весом около 100 килограммов обнаружил житель станицы Нижний Чир Суровикинского района, когда проводил сельхозработы. Мужчина понял, что перед ним снаряд, и вызвал спасателей.

Специалисты, которые могли помочь с разминированием, прибыли из Ростовской области. Они забрали фугасную авиабомбу (ФАБ-100) и вывезли ее на ближайший полигон. Там снаряд подорвали.

Дело в том, что проржавевший корпус бомбы не позволяет безопасно разминировать снаряд. Поэтому в таких случаях спасателям остается лишь взорвать его вдали от людей, пока тот не сдетонировал.

Видео: ГУ МЧС по РО. https://t.me/mchs_rostov/5598?single
. Донские пиротехники обезвредили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области
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ФАБ-100 был одним из самых популярных боеприпасов в годы ВОВ. Они наносили урон осколками при дроблении корпуса бомбы, ударными волнами в воздухе и грунте, а также выделяли газообразные продукты взрыва с избыточным давлением. Как правило, их использовали против военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы.

В начале сентября в Ростовской области взорвали немецкую фугасную бомбу.

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