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Posted 29 сентября, 14:45

Published 29 сентября, 14:45

Modified 29 сентября, 14:47

Updated 29 сентября, 14:47

Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури

Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури

29 сентября 2024, 14:45
Фото: Шедеврум
Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури
Основной причиной частых пыльных бурь в Ростовской области является исчезновение лесополос, рассказал гендиректор региональной экологической организации Алексей Милич.

Эколог отметил, что пыльные бури приходят в Ростовскую область из соседней Калмыкии. Для этого региона характерно отсутствие лесов. Со стороны республики ветра дуют по направлению к Ростовской области сторону и нет естественных барьеров, которые могут задерживать пыльное облако.

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Из-за активной вырубки лесов и ликвидации зеленых насаждений в Ростовской области исчезли барьеры, которые могли бы задержать неприятное атмосферное явление. С проблемой песчаных и пыльных бурь поможет справиться восстановление лесополос, которые до этого были уничтожены.

«Разрушается поверхностный покров почвы. Если восстанавливать леса, которые у нас появились в начале 20 века, то можно снизить уровень загрязнения воздуха», — пояснил он.

Ранее ростовчане рассказали, как переживают пыльную бурю, которая накрыла город 29 сентября.

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