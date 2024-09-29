Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури

Posted 29 сентября, 14:45
Published 29 сентября, 14:45
Modified 29 сентября, 14:47
Updated 29 сентября, 14:47
Эколог отметил, что пыльные бури приходят в Ростовскую область из соседней Калмыкии. Для этого региона характерно отсутствие лесов. Со стороны республики ветра дуют по направлению к Ростовской области сторону и нет естественных барьеров, которые могут задерживать пыльное облако.
Из-за активной вырубки лесов и ликвидации зеленых насаждений в Ростовской области исчезли барьеры, которые могли бы задержать неприятное атмосферное явление. С проблемой песчаных и пыльных бурь поможет справиться восстановление лесополос, которые до этого были уничтожены.
«Разрушается поверхностный покров почвы. Если восстанавливать леса, которые у нас появились в начале 20 века, то можно снизить уровень загрязнения воздуха», — пояснил он.
Ранее ростовчане рассказали, как переживают пыльную бурю, которая накрыла город 29 сентября.
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