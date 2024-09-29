Эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури

Эколог отметил, что пыльные бури приходят в Ростовскую область из соседней Калмыкии. Для этого региона характерно отсутствие лесов. Со стороны республики ветра дуют по направлению к Ростовской области сторону и нет естественных барьеров, которые могут задерживать пыльное облако.