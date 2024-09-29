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Posted 29 сентября, 05:49

Published 29 сентября, 05:49

Modified 29 сентября, 05:51

Updated 29 сентября, 05:51

Голубев рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростовской области

Глава Ростовской области Голубев назвал последствия атаки беспилотников

29 сентября 2024, 05:49
Фото: тг Василий Голубев
Голубев рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростовской области
Губернатор Ростовской области пояснил, какие последствия были у атаки дронов, которую отразили в регионе.

По информации Василия Голубева, за ночь 29 сентября военные уничтожили 18 воздушных целей. Большую часть беспилотников перехватили на севере Дона, в Миллеровском районе. Остальные пять — в юго-западной части Ростовской области, включая четыре — над Азовским районом.

— Пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано, — заявил глава региона в своем telegram-канале.

После атаки загорелась сухая трава в Азовском районе. Предположительно, ЧП случилось в селе Самарском. Туда сразу же направили спасателей, которые быстро потушили огонь.

Стало известно о повторной атаке беспилотников на Новошахтинск
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Многие жители донского региона слышали характерные взрывы этой ночью. Грохот раздавался не только по районам, над которыми сбивали БПЛА, но и доносился до соседних.

— Цимлянск — только что бабахнуло три раза, — сообщали очевидцы в telegram-канале «Ростов Главный». — Я даже спать перехотела.
— В Боковском было слышно, — добавили другие.

Ранее в Ростовской области отразили атаку шести беспилотников над Новошахтинском.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спасатели#Взрывы#Беспилотники#Атака дронов#Последствия атаки#Воздушные цели
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