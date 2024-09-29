Глава Ростовской области Голубев назвал последствия атаки беспилотников

Posted 29 сентября, 05:49
Published 29 сентября, 05:49
Modified 29 сентября, 05:51
Updated 29 сентября, 05:51
По информации Василия Голубева, за ночь 29 сентября военные уничтожили 18 воздушных целей. Большую часть беспилотников перехватили на севере Дона, в Миллеровском районе. Остальные пять — в юго-западной части Ростовской области, включая четыре — над Азовским районом.
— Пострадавших нет. Разрушений на земле не зафиксировано, — заявил глава региона в своем telegram-канале.
После атаки загорелась сухая трава в Азовском районе. Предположительно, ЧП случилось в селе Самарском. Туда сразу же направили спасателей, которые быстро потушили огонь.
Многие жители донского региона слышали характерные взрывы этой ночью. Грохот раздавался не только по районам, над которыми сбивали БПЛА, но и доносился до соседних.
— Цимлянск — только что бабахнуло три раза, — сообщали очевидцы в telegram-канале «Ростов Главный». — Я даже спать перехотела.
— В Боковском было слышно, — добавили другие.
Ранее в Ростовской области отразили атаку шести беспилотников над Новошахтинском.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]