Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников

Почти всю ночь в регионе работала система противовоздушной обороны. Воздушную атаку отразили около 01:30 — тогда сбили четыре беспилотника над Азовским районом. К утру стало известно, что общее число уничтоженных целей достигло 18. Из них 13 — в Миллеровском районе. Еще пять — в юго-западной части региона.