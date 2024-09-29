Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников

Posted 29 сентября, 05:22
Published 29 сентября, 05:22
Modified 29 сентября, 05:24
Updated 29 сентября, 05:24
Почти всю ночь в регионе работала система противовоздушной обороны. Воздушную атаку отразили около 01:30 — тогда сбили четыре беспилотника над Азовским районом. К утру стало известно, что общее число уничтоженных целей достигло 18. Из них 13 — в Миллеровском районе. Еще пять — в юго-западной части региона.
Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. На земле не зафиксировано разрушений.
— Это отлично, что наши ПВО не спят ни секунду, и каждая атака отражается на всех направлениях. Спасибо ребятам, — написали подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
— Я слышал взрывы, — подтвердили местные жители. — Мимо меня пролетел.
Несколько дней назад атаку БПЛА отразили над Новошахтинском. В тот раз сбили шесть дронов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]