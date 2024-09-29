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Posted 29 сентября, 05:22

Published 29 сентября, 05:22

Modified 29 сентября, 05:24

Updated 29 сентября, 05:24

Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников

Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников

29 сентября 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотников
Василий Голубев рассказал, где именно сбили в Ростовской области сбили беспилотники в ночь на 29 сентября.

Почти всю ночь в регионе работала система противовоздушной обороны. Воздушную атаку отразили около 01:30 — тогда сбили четыре беспилотника над Азовским районом. К утру стало известно, что общее число уничтоженных целей достигло 18. Из них 13 — в Миллеровском районе. Еще пять — в юго-западной части региона.

Глава региона уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. На земле не зафиксировано разрушений.

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— Это отлично, что наши ПВО не спят ни секунду, и каждая атака отражается на всех направлениях. Спасибо ребятам, — написали подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
— Я слышал взрывы, — подтвердили местные жители. — Мимо меня пролетел.

Несколько дней назад атаку БПЛА отразили над Новошахтинском. В тот раз сбили шесть дронов.

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