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Posted 29 сентября, 08:15

Published 29 сентября, 08:15

Modified 29 сентября, 09:19

Updated 29 сентября, 09:19

Карпин назвал матч с «Акроном» худшей игрой «Ростова» за два года

«Худшая игра за два года»: Карпин прокомментировал поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ

29 сентября 2024, 08:15
Фото: Телеграм-канал «ФК „Ростов“»

Карпин назвал матч с «Акроном» худшей игрой «Ростова» за два года

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал матч с «Акроном» худшей игрой донской команды за два года. Своим мнением он поделился на пресс-конференции после игры, видео размещено в телеграм-канале ФК «Ростов».

В субботу, 28 сентября, в Ростове-на-Дону состоялся футбольный матч между клубом «Акрон» из Тольятти, который является новичком в Российской премьер-лиге, и командой «Ростов». Донские игроки проиграли в сухую с разгромным счетом 2:0. Главный тренер местного клуба назвал вчерашний матч худшим за последние пару лет.

Карпин отметил, что не ожидал такого исхода. Он не испытывал никакой тревоги и плохих предчувствий перед началом игры. Тренер четко дал понять, что знает причины поражения и проработает недостатки команды. Отметим, что публично Карпин не стал их разглашать.

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«Думаю, что за последние два года, наверное, это худшая игра. Я не буду говорить то, что думаю или знаю. Хотите называть это спадом (формы)? Называйте, мне то какая разница», — заявил тренер.

Ранее Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала». Тренер отметил, что все шло слишком медленно. Подробнее о матче в материале RostovGazeta.

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