«Худшая игра за два года»: Карпин прокомментировал поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ

Posted 29 сентября, 08:15
Published 29 сентября, 08:15
Modified 29 сентября, 09:19
Updated 29 сентября, 09:19
В субботу, 28 сентября, в Ростове-на-Дону состоялся футбольный матч между клубом «Акрон» из Тольятти, который является новичком в Российской премьер-лиге, и командой «Ростов». Донские игроки проиграли в сухую с разгромным счетом 2:0. Главный тренер местного клуба назвал вчерашний матч худшим за последние пару лет.
Карпин отметил, что не ожидал такого исхода. Он не испытывал никакой тревоги и плохих предчувствий перед началом игры. Тренер четко дал понять, что знает причины поражения и проработает недостатки команды. Отметим, что публично Карпин не стал их разглашать.
«Думаю, что за последние два года, наверное, это худшая игра. Я не буду говорить то, что думаю или знаю. Хотите называть это спадом (формы)? Называйте, мне то какая разница», — заявил тренер.
Ранее Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала». Тренер отметил, что все шло слишком медленно. Подробнее о матче в материале RostovGazeta.
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