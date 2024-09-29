Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19

Улицы и здания, деревья и машины оказались в пыли. Песок и частицы земли покрыли все. Люди стараются не выходить на улицу, закрыв окна. А те, кому пришлось выйти из дома, начали жаловаться на проблемы с дыханием и на плохую видимость.