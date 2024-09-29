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Posted 29 сентября, 18:27

Published 29 сентября, 18:27

Modified 29 сентября, 18:29

Updated 29 сентября, 18:29

Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новая волна COVID-19

Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новый штамм COVID-19

29 сентября 2024, 18:27
Фото: Шедеврум
Итоги недели: Ростовскую область накрыла пыльная буря и новая волна COVID-19
Силовики задержали главного следователя Таганрога Руслана Багмута, тем временем в Ростовской области обнаружили новый штамм COVID-19 — ХЕС, а в воскресенье регион накрыла сильнейшая пыльная буря. Итоги прошедших семи дней от RostovGazeta.

Арест Багмута

25 сентября в Таганроге задержали местного начальника следственного отдела СУ СК России по Ростовской области Руслана Багмута из-за подозрения в посредничестве во взятке. Силовики также провели обыски дома и на рабочем месте главного следователя города.

Позже Следком возбудил уголовное дело в отношении Багмута. Следствие выяснило, что весной 2023 года Руслан Багмут согласился стать посредником в незаконной передаче денежных средств некому сотруднику полиции Ростовской области. Тогда он якобы получил два миллиона рублей за покровительство таганрогского строительного бизнеса. Дело заведено по части 4 статьи 159 и части 5 статьи 291 УК РФ.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Руслану Багмуту. Его взяли под арест на два месяца. 28 сентября руководитель следственного отдела подал апелляцию на решение суда. Однако результат по ней ещё неизвестен.

СМИ сообщили об увольнении Руслана Багмута с должности, однако на сайте СУ СКР по Ростовской области он все еще числится руководителем отдела по городу Таганрогу.

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COVID -19 ХЕС

25 сентября в Ростовской области зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 — ХЕС. В России его выявили только у двух человек — жителя Уфы и жителя Ростовской области.

По информации Роспотребнадзора, новый штамм представляет собой рекомбинат двух подвариантов омикрона — FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Кроме того, у них даже схожие симптомы: головная боль, лихорадка, кашель, слабость в теле, боль в горле и насморк. Также может возникнуть потеря аппетита и обоняния, усталость.

Впервые ХЕС зарегистрировали в июне 2024 года в Германии. За три месяца разновидность коронавируса дошла до России. Врачи следят за эпидситуацией в постоянной основе.

Добавим, что введение масочного режима в Ростовской области пока что не ожидается.

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Песчаная буря

29 сентября Ростовскую область накрыла сильнейшая с 2020 года песчаная буря. Ветер принес ее из соседней Калмыкии. Сначала атмосферное явление окутало восточную часть региона: Сальск, Волгодонск, Семикаракорск, а затем буря добралась и до Ростова-на-Дону.

Улицы и здания, деревья и машины оказались в пыли. Песок и частицы земли покрыли все. Люди стараются не выходить на улицу, закрыв окна. А те, кому пришлось выйти из дома, начали жаловаться на проблемы с дыханием и на плохую видимость.

Песчаная буря продержится в регионе как минимум три дня.

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