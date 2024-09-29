Из-за пожара в Ростовской области объявили режим ЧС

Posted 29 сентября, 16:09
Published 29 сентября, 16:09
Modified 29 сентября, 16:11
Updated 29 сентября, 16:11
Режим чрезвычайной ситуации действует с 14:00 мск. С пламенем на площади 20 гектаров (порядка 200 тысяч квадратных метров) борются больше сотни спасателей на 44 автоцистернах.
Пожар случился после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Дроны буквально разлетелись на части. Один из обломков упал в Милютинском районе, после чего там загорелась сухая трава. В считанные минуты сильный порывистый ветер разнес огонь на сотни квадратных метров.
По данным на 18:00 мск, пламя перебросилось на жилой дом и хозпостройку в соседнем хуторе Варламовка. В тушении задействовали вертолет. С воздуха сбрасывают тонны воды.
Напомним, всего в России отразили атаку 125 беспилотников за ночь 29 сентября. Из них 18 — в Ростовской области.
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