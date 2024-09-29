Из-за пожара в Ростовской области объявили режим ЧС

Пожар случился после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Дроны буквально разлетелись на части. Один из обломков упал в Милютинском районе, после чего там загорелась сухая трава. В считанные минуты сильный порывистый ветер разнес огонь на сотни квадратных метров.