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Posted 29 сентября, 19:58

Published 29 сентября, 19:58

Modified 29 сентября, 20:00

Updated 29 сентября, 20:00

Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область

Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область

29 сентября 2024, 19:58
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область
Пылевая буря продержится на территории Ростовской области вплоть до первых дождей, рассказал климатолог Александр Иошпа.

Ученый рассказал РБК-Ростов, что Ростовскую область от удушливой песчаной бури может спасти только ливень. Ветер принес пыль из Калмыкии, которая будет висеть в атмосфере вплоть до прихода осадков. А синоптики прогнозируют дождь только в конце следующей недели.

Добавим, что за последние несколько лет песчаные и пылевые бури стали появляться в регионе чаще. И даже ослабление ветра не будет способствовать улучшению обстановки.

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Ученый напомнил, что пылевая буря не редкость для донского региона. Около 50 лет назад даже возникали «черные бури». Ветер не поднимал в воздух верхний слой почвы, чернозем, образовывая даже земляные холмы высотой несколько метров.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури.

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