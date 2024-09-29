Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область

Posted 29 сентября, 19:58
Published 29 сентября, 19:58
Modified 29 сентября, 20:00
Updated 29 сентября, 20:00
Ученый рассказал РБК-Ростов, что Ростовскую область от удушливой песчаной бури может спасти только ливень. Ветер принес пыль из Калмыкии, которая будет висеть в атмосфере вплоть до прихода осадков. А синоптики прогнозируют дождь только в конце следующей недели.
Добавим, что за последние несколько лет песчаные и пылевые бури стали появляться в регионе чаще. И даже ослабление ветра не будет способствовать улучшению обстановки.
Ученый напомнил, что пылевая буря не редкость для донского региона. Около 50 лет назад даже возникали «черные бури». Ветер не поднимал в воздух верхний слой почвы, чернозем, образовывая даже земляные холмы высотой несколько метров.
Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области участились пыльные бури.
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