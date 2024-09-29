Климатолог Иошпа рассказал, когда песчаная буря покинет Ростовскую область

Ученый рассказал РБК-Ростов, что Ростовскую область от удушливой песчаной бури может спасти только ливень. Ветер принес пыль из Калмыкии, которая будет висеть в атмосфере вплоть до прихода осадков. А синоптики прогнозируют дождь только в конце следующей недели.