Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных

Напомним, что ранее региональная Госавтоинспекция предупреждала водителей о том, что песчаная буря снизила видимость на трассах. Автомобилистам рекомендовали быть максимально внимательными на дороге. Лучше снизить скорость и держаться на безопасном расстоянии от других участников движения.