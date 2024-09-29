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Posted 29 сентября, 20:08

Published 29 сентября, 20:08

Modified 29 сентября, 20:10

Updated 29 сентября, 20:10

В Ростовской области из-за песчаной бури на дорогах начали сбивать животных

Коровы валяются: из-за пыльной бури в Ростовской области на трассах сбивают животных

29 сентября 2024, 20:08
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области из-за песчаной бури на дорогах начали сбивать животных

Из-за пыльной бури в Ростовской области водители на трассах сбивают животных

Из-за пыльной бури видимость на дорогах Ростовской области упала до нескольких метров. Из-за этого водители часто не успевают среагировать на животных, выбегающих на проезжую часть, сообщает Газета.Ru.

Жительница Ростова-на-дону рассказала изданию, что пылевая буря настигла ее в дороге. За два часа езды по трассе в сторону Зимовников женщина заметила несколько трупов сбитых коров.

«На обочине лежали даже коровы сбитые. Видимость пять метров где-то. Конечно, непросто ехать», — поделилась ростовчанка.

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Напомним, что ранее региональная Госавтоинспекция предупреждала водителей о том, что песчаная буря снизила видимость на трассах. Автомобилистам рекомендовали быть максимально внимательными на дороге. Лучше снизить скорость и держаться на безопасном расстоянии от других участников движения.

До этого дончане пожаловались на то, что пылевая буря не дает им выйти из дома.

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