Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов

Posted 29 сентября, 15:35
Published 29 сентября, 15:35
Modified 29 сентября, 15:58
Updated 29 сентября, 15:58
Пожар в лесничестве станицы Селивановской начался ночью после падения обломков беспилотника. На место направили больше сотни спасателей на 44 единицах спецтехники.
К прибытию огнеборцев пламя охватило десятки квадратных метров. Огонь уничтожал сухую траву и другую растительность. Из-за сильного ветра площадь ЧП продолжала увеличиваться.
В ГУ МЧС по Ростовской области до сих пор так и не прокомментировали пожар. Губернатор Василий Голубев заявил, что огонь перебросился на жилые помещения.
— В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка, — отметил глава региона.
По словам местных жителей, это не единственный пожар, случившийся после массовой атаки дронов.
— В Верхнедонском тоже горит уже почти сутки. Упал дрон в районе хутора, — поделились в комментариях подписчики.
Пока спасатели борются с пламенем, ветер разносит не только едкий дым, но и поднимает в воздух частички почвы. Песчаная буря продлится в Ростовской области, как минимум, еще несколько дней.
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