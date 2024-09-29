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Posted 29 сентября, 15:35

Published 29 сентября, 15:35

Modified 29 сентября, 15:58

Updated 29 сентября, 15:58

Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов

Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов

29 сентября 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney
Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов
Пламя перебросилось на жилые дома при пожаре в Милютинском районе Ростовской области, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.

Пожар в лесничестве станицы Селивановской начался ночью после падения обломков беспилотника. На место направили больше сотни спасателей на 44 единицах спецтехники.

К прибытию огнеборцев пламя охватило десятки квадратных метров. Огонь уничтожал сухую траву и другую растительность. Из-за сильного ветра площадь ЧП продолжала увеличиваться.

В ГУ МЧС по Ростовской области до сих пор так и не прокомментировали пожар. Губернатор Василий Голубев заявил, что огонь перебросился на жилые помещения.

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— В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка, — отметил глава региона.

По словам местных жителей, это не единственный пожар, случившийся после массовой атаки дронов.

— В Верхнедонском тоже горит уже почти сутки. Упал дрон в районе хутора, — поделились в комментариях подписчики.

Пока спасатели борются с пламенем, ветер разносит не только едкий дым, но и поднимает в воздух частички почвы. Песчаная буря продлится в Ростовской области, как минимум, еще несколько дней.

#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Губернатор#Спасатели#Беспилотник#Жилые дома#Песчаная буря
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