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Posted 29 сентября, 14:11

Published 29 сентября, 14:11

Modified 29 сентября, 14:13

Updated 29 сентября, 14:13

Марс-на-Дону: жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю

Марс-на-Дону: жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю

29 сентября 2024, 14:11
Фото: rostovgazeta.ru
Марс-на-Дону: жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю

Жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю

Пыльная буря из Калмыкии добралась до Ростова-на-Дону. В считанные часы город накрыла желтая мгла, жителям рекомендуется закрыть окна и временно не выходить на улицу.

Днем 29 сентября Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря. Атмосферное явление в виде желто-серой пыли окутало город. Ростовчане рассказали, что улицы, дома и деревья — все покрыто пылью и песком. Видимость составляет всего пару десятков метров. Люди пишут, что находиться на улицах очень тяжело, совершенно нечем дышать.

«Мало того, что ветра достали в этом году, так еще и пыльная буря. Самочувствие плохое», — пишет ростовчанка.

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«Дождя проливного не хватает», — добавил пользователь.

«У меня из-за этой бури голова болит», — отмечает подписчик.

Добавим, что врачи рекомендуют оставаться в закрытом помещении и не выходить на улицу без медицинской маски.

Ранее стало известно, что река Дон обмелеет из-за сильного ветра.

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