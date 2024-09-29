Марс-на-Дону: жители Ростова рассказали, как пережидают пыльную бурю

Posted 29 сентября, 14:11
Published 29 сентября, 14:11
Modified 29 сентября, 14:13
Updated 29 сентября, 14:13
Днем 29 сентября Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря. Атмосферное явление в виде желто-серой пыли окутало город. Ростовчане рассказали, что улицы, дома и деревья — все покрыто пылью и песком. Видимость составляет всего пару десятков метров. Люди пишут, что находиться на улицах очень тяжело, совершенно нечем дышать.
«Мало того, что ветра достали в этом году, так еще и пыльная буря. Самочувствие плохое», — пишет ростовчанка.
«Дождя проливного не хватает», — добавил пользователь.
«У меня из-за этой бури голова болит», — отмечает подписчик.
Добавим, что врачи рекомендуют оставаться в закрытом помещении и не выходить на улицу без медицинской маски.
Ранее стало известно, что река Дон обмелеет из-за сильного ветра.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]