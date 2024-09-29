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Posted 29 сентября, 18:58

Published 29 сентября, 18:58

Modified 29 сентября, 19:00

Updated 29 сентября, 19:00

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть переехала пешехода

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода

29 сентября 2024, 18:58
Фото: 1MI
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть переехала пешехода
В Ростовской области фура врезался в грузовик и насмерть сбила мужчину, переходившего проезжую часть, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 29 сентября на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе произошла серьезная авария. 54-летний водитель тягача Ford двигался по трассе, когда заметил человека на пешеходном переходе. Он начал тормозить, чтобы пропустить его. Однако позади мчалась фура Volvo, за рулем которой находился 64-летний автомобилист. Грузовик не выдержал безопасную дистанцию, и чтобы избежать столкновения, начал поворачивать на обочину. Фура по касательной сбила прицеп Ford и переехала пешехода, который пытался убежать от машин.

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Видео: 1MI. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть переехала пешехода

В результате ДТП пешеход скончался сразу же, водители не пострадали. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и организовали проверку инцидента.

Ранее водитель легковушки погиб в ДТП с «Газелью» на М-4 «Дон» в Ростовской области. Машину перевернуло три раза.

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