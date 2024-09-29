На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешехода

Утром 29 сентября на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе произошла серьезная авария. 54-летний водитель тягача Ford двигался по трассе, когда заметил человека на пешеходном переходе. Он начал тормозить, чтобы пропустить его. Однако позади мчалась фура Volvo, за рулем которой находился 64-летний автомобилист. Грузовик не выдержал безопасную дистанцию, и чтобы избежать столкновения, начал поворачивать на обочину. Фура по касательной сбила прицеп Ford и переехала пешехода, который пытался убежать от машин.