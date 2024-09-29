«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

29 сентября Ростовскую область накрыла пыльная буря. Жители региона отмечают, что пыль уже долетела до Волгодонска, Сальска, Морозовска и Семикаракорска. Клубы пылинок, частиц почвы и песка оседают везде: на дорогах, машинах и подоконниках. А мелкие крупицы грязи попадают в глаза, нос и рот, что мешает нормальной прогулке.