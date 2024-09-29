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Posted 29 сентября, 11:33

Published 29 сентября, 11:33

Modified 29 сентября, 11:36

Updated 29 сентября, 11:36

«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

29 сентября 2024, 11:33
Фото: 1MI
«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

Ростовскую область накрыла пыльная буря 29 сентября

Жители Ростовской области рассказывают, что пыльная буря уже во всю бушует в городах региона, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

29 сентября Ростовскую область накрыла пыльная буря. Жители региона отмечают, что пыль уже долетела до Волгодонска, Сальска, Морозовска и Семикаракорска. Клубы пылинок, частиц почвы и песка оседают везде: на дорогах, машинах и подоконниках. А мелкие крупицы грязи попадают в глаза, нос и рот, что мешает нормальной прогулке.

«На улице находиться невозможно», — пишет автор поста.

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Видео: 1MI. «На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

«Вышел на улицу, провел пальцем по тротуару, пыль есть», — информирует пользователь.

Добавим, что буря движется в сторону Ростова-на-Дону. Она находится примерно в 70 километрах от города. Жителям региона рекомендуется брать с собой на улицу медицинские маски, марлевые повязки и очки для защиты органов дыхания и зрения.

Ранее синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области.

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