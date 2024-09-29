«На улице находиться невозможно»: Ростовскую область накрыла пыльная буря

Posted 29 сентября, 11:33
Published 29 сентября, 11:33
Modified 29 сентября, 11:36
Updated 29 сентября, 11:36
29 сентября Ростовскую область накрыла пыльная буря. Жители региона отмечают, что пыль уже долетела до Волгодонска, Сальска, Морозовска и Семикаракорска. Клубы пылинок, частиц почвы и песка оседают везде: на дорогах, машинах и подоконниках. А мелкие крупицы грязи попадают в глаза, нос и рот, что мешает нормальной прогулке.
«На улице находиться невозможно», — пишет автор поста.
«Вышел на улицу, провел пальцем по тротуару, пыль есть», — информирует пользователь.
Добавим, что буря движется в сторону Ростова-на-Дону. Она находится примерно в 70 километрах от города. Жителям региона рекомендуется брать с собой на улицу медицинские маски, марлевые повязки и очки для защиты органов дыхания и зрения.
Ранее синоптики «Фобос» рассказали о погоде в Ростовской области.
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